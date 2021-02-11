كفانا رقصاً على حافة الهاوية...

يوم اخترت الانخراط في العمل السياسي، منذ قرابة عشرين سنة مضت، كان ذلك في البداية انتصاراً للمعذّبين والمظلومين من المعارضين ومضطهدي الرّأي، قبل ان يتطوّر وعيي بحجم مأساة هذه البلاد، ليصبح دفاعًا عن حقّ الملايين من المهمّشين والمفقّرين ممّن لا يملكون "واسطة" يتّكئون عليها...قبيل الثورة، بدأنا نحلم بتونس أخرى، عادلة، حديثة، متقدّمة، متصالحة مع ماضيها وواثقة من مستقبلها... لا تظلم ابناءها، لا تهينهم، ونعيش فيها مواطنين كاملي المواطنة، لا رعايا في ظلّ "سيادته"...كانت الثورة، وخرجت كلّ الأحلام للنور وصارت السماء نفسها لا تسع آفاقنا... للحظة، لحظة دامت أسابيع للبعض وسنوات للبعض الآخر (وأنا منهم)، آمنّا بأنّنا بصدد كتابة تاريخ مختلف نفتخر به امام ابنائنا...لكن سنة بعد اخرى، انقشع الحلم وغرقنا في الوحل وضاع صوت العقل وسط عربدة الضوضاء..كنّا كمن اكتشف انّه مريض بالسرطان ونال فرصة لانقاذ نفسه قبل استفحال المرض.. لكنّه حاول معالجته "رعواني“ فزادت حالته سوءاً..! والأدهى ان صوتاً في رأسه اليوم يقول له بأن الحلّ سيكون بقول ”داوني بالتي كانت هي الدّاء“.لا فائدة في الخوض في تفاصيل تحميل المسؤوليات، اعتقد ان فشل العشريّة الأخيرة وهوية المتسببين في ذلك٫ مسألة لا نحتاج فيها إلى اثبات بقدر ما نحتاج الى مخرج...افلاس الدولة (في كل المجالات) تسببت فيه سياسات قديمة/جديدة جعلت لخدمة أقلية متنفّذة على حساب الأغلبية.وقد حان الوقت لاعادة النظر في ما نفعل...انا أنتمي الى خطّ اصلاحي٫ حامل لمشروع…كنا ولازلنا وسنبقى قوّة مدنيّة ترفض الفرز الايديولوجي وتعمل على خدمة برنامج جامع لعموم التونسيين.في الانتخابات السابقة انتخبنا شباب تونس المتعلّم والواعي٫ الطبقة الوسطى وكل المؤمنين بالاصلاح. وبالفعل، لا شك في ان بلادنا في حاجة إلى اصلاح واسع وكامل، يشمل كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يمثّله شعار الدّولة القوية والعادلة الذي لطالما رفعناه، والذي يختزل أمل جميع التونسيين في دولة تخدم عموم الشعب وتسهر على مصالحه، وتجعل منهم مواطنين لا رعايا.انا لا اتحدّث باسم حزب بعينه، بل اخترت لفظ "خطّ إصلاحي"، يكون اوسع واجمع من حزب بعينه... نحن الذين نصطفّ إلى جانب الطّبقات المهمّشة، بصدق وبأمانة، لا نكذب عليهم، لا نعدهم بالجنّة لا في الارض ولا في السماء، ولا نستثمر في خوفهم او في أمنهم ولا نتاجر بفقرهم وآلامهم او نحاول رشوتهم بصدقة أو بمعونة...نحن فقط قادرون على أن نعيد لهم الأمل في واقع ومستقبل أفضل!المسألة ليست مستحيلة٫ تحتاج فقط إلى اجتماع قوّة قادرة على فرض سلطة القانون٫ وتصوّر جديد للدولة يقع بلورته في مشروع وطني جامع.والأكيد هو ان هذا المشروع الوطني الجامع لن يولد من رحم الخصومات المتراكمة التي سمّمت الساحة السياسية في تونس، والقت بضلالها على المجتمع والوحدة الوطنية..منذ اليوم، أرفض شخصياً الانزلاق في المزيد من الخصومات، وقررت الاجتهاد في أخذ مسافة من المقارعات العقيمة.قررت من الآن أخذ مسافة من العراك الحاصل في المشهد السياسي في الشارع وفي البرلمان، والتركيز على العمل مع كل من يتقاطع معنا في الخطّ والفكر والمبادئ، على اعداد طرح ينقذ البلاد.للامانة، اعترف اننا أخطأنا حين انجررنا أكثر من مرّة إلى مربّع العرك والمعروك، حيث كثيراً ما تعمّد خصومنا جرّنا لمستنقع العراك، وأعتقد انه من واجبنا الاعتذار لشعبنا لأننا كنا أحياناً طرفاً في مشهد تعيس.بالرغم من تعاسة المشهد، لا يجب أن نتناسى ان الصالحين كثر ، ولا تخلو منهم اي فرقة، تماماً كما ان ما من احد يستطيع ادّعاء النّبوّة، الجميع أخطأ (بغضّ النظر عن الدرجات) وما من حلّ الا بتظافر جهود الخيّرين لانقاذ تونس..تونس تستغيث، والوضع بلغ حدّاً حرجاً صار معه الإنقاذ أمراً غير مضمون، لكن ما من حلّ آخر غير المحاولة والعمل على استدراك الوضع قبل انفجار لا يعلم أحد أين سيأخذنا.الاولوية اليوم لانقاذ البلاد ولست ممن يحبذون روية سقف بيتي يهدم فقط لان خصمي سيردم تحت انقاضه!اعلم اننا قد ننجح في مسارنا، وقد نفشل (لا سيما امام ما تشهده الساحة السياسية من انحدار)، ولكن الأكيد ان علينا على الأقل ان نكون اوفياء للامانة، وفي النهاية، التاريخ هو دروس وعبر، نتعلّم من نجاحاته ومن أخطائه، وبه ومنه نبني المستقبل.