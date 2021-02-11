"يورونيوز" توقف بثها باللغتين التركية والإيطالية

الأناضول -

تعتزم محطة "يورونيوز" التلفزيونية الإخبارية الأوروبية، ومقرها مدينة ليون الفرنسية، وقف بثها باللغتين التركية والإيطالية.وبحسب بيان صادر عن نقابة الصحفيين الوطنيين الفرنسية، الأربعاء، فإن المحطة ستقوم كذلك بإنها عمل 30 صحفيًا يعملون لديها.وأوضح البيان أن المحطة ستوقف بثها باللغة الإيطالية على أن يستمر النشر بهذه اللغة في الفضاء الرقمي، في حين سيتم إلغاء البث بالتركية تماما.ولفت البيان أنه منذ العام 2017 وحتى الآن غادر القناة 100 عامل.وكان عدد من العاملين بالقناة قد نظموا إضرابًا ليوم واحد، الثلاثاء، الماضي، وذلك بدعوة من بعض النقابات.وتأسست هذه المحطة في العام 1993 وليها كادر وظيفي مكون من 500 شخص، وتبث بــ12 لغة.