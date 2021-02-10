ليبيا.. بدء نزع الألغام بمناطق التماس في سرت

الأناضول -

أعلنت غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، الأربعاء، بدء فرق الهندسة العسكرية بإزالة الألغام من خطوط التماس في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، تنفيذا لاتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".وقال الناطق باسم الغرفة العميد الهادي دراه للأناضول: "بدأت فرق الهندسة العسكرية من الطرفين (النزاع) بإزالة الألغام في مناطق التماس بمدينة سرت وحدودها".وأضاف: "قواتنا مكلفة بإزالة الألغام من مناطق سيطرتنا قرب سرت".وتابع دراه: "سنقوم بنزع الألغام التي كانت مليشيات (اللواء الانقلابي المتقاعد خليفة) حفتر قد زرعتها سابقا".والسبت، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" على نزع الألغام من سرت والطرق المؤدية إليها بدءا من اليوم تمهيدا لفتح طريق مصراتة _ سرت.وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا حفتر.‎‎والجمعة، أعلن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، فوز قائمة لإدارة البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، والتي ضمت المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين فيه، ودبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.