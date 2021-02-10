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تويتر تسجل أرباحًا بـ 222 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي

Pixabay
Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 06:15 قراءة: 0 د, 32 ث
الأناضول - واشنطن - أعلنت شركة "تويتر إنك" الأمريكية، التي تدير موقع التواصل الاجتماعي توتير، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 12ر222 مليون دولار بما يمثل 27ر0 دولار للسهم، مقابل 77ر118 مليون دولار، بما يمثل 15ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.


وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 03ر313 مليون دولار، بما يعادل 38ر0 دولار للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7ر27% سنويا إلى 29ر1 مليار دولار، مقابل 01ر1 مليار دولار في العام السابق.


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