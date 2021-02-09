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إسبانيا.. نسب مشاهدة المسلسلات التركية "تفوق التوقعات"

مسلسل الطبيب المعجزة
Publié le Mardi 09 Février 2021 - 22:35 قراءة: 1 د, 12 ث
الأناضول - مدريد -

وفق خوسيه أنطونيو أنطون، نائب مدير مجموعة "أتريسميديا" الإعلامية التابعة لقناة "نوفا" الإسبانية



قال مسؤول إداري في قناة "نوفا" الإسبانية، إن نسب مشاهدة المسلسلات التركية ببلاده "فاقت التوقعات".

جاء ذلك على لسان خوسيه أنطونيو أنطون، نائب مدير مجموعة "أتريسميديا" الإعلامية التابعة لقناة "نوفا"، في مقابلة مع صحيفة "كونفيدانشال" الإسبانية، الثلاثاء.

وأوضح أنطون أن "المسلسلات التلفزيونية التركية استحوذت على الحصة الأكبر للمرة الثانية في معدل المشاهدات، خلال السنوات العشرة الأخيرة ".

ولفت إلى أن الأعمال التلفزيونية التركية حققت نجاحا في جميع أنحاء العالم خلال العقد الأخير، مشيرا أن مسلسل "ما هو ذنب فاطمة غل" كان أول المسلسلات التي عرفها الإسبان في يناير/كانون الثاني 2018.

وذكر أنطون أن تركيا تتصدر المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في إنتاج الأعمال التلفزيونية، وأن الأعمال التركية تغطي جميع الأنواع مثل الدراما والكوميديا والتاريخ والرعب وغيرها.

وأوضح أن فرق الإنتاج التركية تتميز بالاحترافية العالية، والممثلون هم نجوم حقيقيون يلحقون بركب نجوم هوليود ويتجاوزون أحيانا كبار نجومها.

ومؤخرا، اعتنقت سيدة أمريكية من ولاية ويسكنسن الإسلام وأسمت نفسها خديجة بعد تأثرها الشديد بالمسلسل التاريخي التركي الذي يتناول سيرة "أرطغرل غازي" والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

وبأكثر من 150 مسلسلا حتى اليوم، تحتل تركيا المركز الثاني عالميا، بعد الولايات المتحدة، في ترتيب الدول الأكثر تصديرا للمسلسلات.

ووصلت المسلسلات التركية للمشاهدين في 146 دولة، بأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وتلقى المسلسلات التركية إقبالا كبيرا من قبل أكثر من 700 مليون مشاهد في بلدان تمتد من روسيا إلى الصين ومن كوريا إلى أمريكا اللاتينية.

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