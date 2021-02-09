سيدي الرئيس، كن كالباجي.. قال "آنا مانيش الباجي.. آنا رئيس دولة"

"لا بعثت جواب نتشكى و لا إذا كان المجلس مش يوافق على الحكومة باش أنا نجي نقول بالله ماذا بينا ما يحلفوش قدامنا.. أنا مانيش الباجي قائد السبسي أنا رئيس الدولة.. و رئيس الدولة عندو واجبات و نسمع في المسؤولين ما هو ملزوم ما نظنوش ما يعملش هذياهي.. و لواه نحلو في الحوار هذياه؟ أنا قلت مانيش مش نخليهم يحلفو؟ .. في غياب المحكمة الدستورية إلي هي تفض المشاكل هذي فمة شكون نصحني استعمل الفصل 80 لاخر استعمل فصل 9.. شنوة يخسايلوني آلة هوني؟.. أساتذة هذوما .. أنا ما ندخلش في الأمور هذي انا عندي مفهوم الدولة يعني يلزم عند الرأي العام يعرفو فمة دولة قائمة موش وحود يقولو دولة الموز موش معقول هذا..أنا ما نجيش ضد قرار مجلس النواب .. موش على خاطر يعجبني .. على خاطر هك الدستور يقتضي..مادام مجلس النواب قرر و الا كانش نرجعو عاد افتراض انا ما نعملش كذا و الناس الي يقولو في الكلام هذاي موش يشكرو في هوما يحبو يورطوني في العملية و نحن الحكاية ما تاكلش معانا نحن .. هاني نقولهالكم بالفلاقي و لهذا اذا مجلس النواب وافقو احنا نواصلو و نعتبرو هذاك هو القرار و نواصلو و يعديو اليمين بانواعهم المختلفة الي مش يأدي اليمين على القرآن و إلي مش يأدي اليمين حافي باش ما نقلقو حتى حدّ "سيدي الرئيس، كن كالباجي .. قال "آنا مانيش الباجي قائد السبسي آنا رئيس الدولة". و لا ضير في إعادة خطابه باللغة العربية الفصحى.