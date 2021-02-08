المغرب.. مصرع 24 شخصا إثر "تسرب مياه الأمطار" إلى مصنع في طنجة

الأناضول -

محافظة طنجة قالت إن المصنع كان مخالفا في مرآب تحت الأرض، وإعلام محلي كشف أن الحادث وقع نتيجة تضرر التجهيزات الكهربائية به..

لقي 24 مغربيا مصرعهم، الإثنين، إثر تسرب مياه الأمطار إلى مصنع نسيج في مدينة طنجة شمالي البلاد.ونقلت وكالة أنباء المغرب الرسمية عن محافظة مدينة طنجة أن "مصنعا للنسيج مخالفا (غير مرخص) في مرآب تحت الأرض بحي سكني، داهمته مياه الأمطار، مما تسبب في مصرع 24 شخصا من العاملين فيه".ولفت البيان إلى أن "تدخل السلطات المحلية والأمنية، ساهم في إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الحكومي لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم انتشال جثث 24 شخصا، ومازالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة إلا أن إعلام محلي ذكر، إن تسرب مياه الأمطار أدى إلى تضرر تجهيزات كهربائية، ما نتج عنه صعق عدد من العاملين.وتم فتح تحقيق جنائي من قبل السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات الحادث وتحديد المسؤوليات"، وفق ذات المصدر.ويشهد المغرب منذ أيام تساقطا كثيفا للأمطار والثلوج بعدد من محافظات البلاد.