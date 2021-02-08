   Om Kalthoum - فكروني  

القوات الجوية التركية تتسلّم دفعة من صواريخ ذكية مصنّعة محلياً

Publié le Lundi 08 Février 2021 - 12:36 قراءة: 0 د, 20 ث
الأناضول - أنقرة/ أنس دوران - أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية، تسليم القوات الجوية، دفعة جديدة من الصواريخ الذكية المصنّعة محلياً.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، الاثنين، أن الدفعة تتضمن صواريخ ذكية موجهة ذات أجنحة، من طراز " Mk-83" جو أرض بعيدة المدى.


وأشار أن الصواريخ تتمتع بقدرتها على ضرب الأهداف بدقة.

وأرفق "دمير" تغريدته بمقطع مصور.



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