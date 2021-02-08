احتجاج إيراني على استخدام روسيا عبارة "الخليج العربي"

الأناضول -

الخارجية الروسية استخدمت عبارة "الخليج العربي" في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع "تويتر" باللغة العربية..أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الأحد، أن بلاده قدمت مذكرة احتجاج لروسيا بسبب استخدامها عبارة "الخليج العربي".وحسب وكالة "ارنا" الرسمية في إيران، قال خطيب زاده إن الخارجية الإيرانية قدمت مذكرة احتجاج إلى نظيرتها الروسية عبر سفارتها في موسكو.وأشار إلى أن الخارجية الروسية استخدمت عبارة "الخليج العربي" في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر" باللغة العربية.وتستخدم إيران عبارة "الخليج الفارسي" والدول العربية "الخليج العربي" للحديث عن منطقة الخليج التي تعرف في تركيا بخليج البصرة.