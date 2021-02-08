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احتجاج إيراني على استخدام روسيا عبارة "الخليج العربي"

Publié le Lundi 08 Février 2021 - 06:27 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول -
الخارجية الروسية استخدمت عبارة "الخليج العربي" في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع "تويتر" باللغة العربية..



أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الأحد، أن بلاده قدمت مذكرة احتجاج لروسيا بسبب استخدامها عبارة "الخليج العربي".

وحسب وكالة "ارنا" الرسمية في إيران، قال خطيب زاده إن الخارجية الإيرانية قدمت مذكرة احتجاج إلى نظيرتها الروسية عبر سفارتها في موسكو.

وأشار إلى أن الخارجية الروسية استخدمت عبارة "الخليج العربي" في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر" باللغة العربية.

وتستخدم إيران عبارة "الخليج الفارسي" والدول العربية "الخليج العربي" للحديث عن منطقة الخليج التي تعرف في تركيا بخليج البصرة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220128

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Lundi 08 Février 2021 à 07h 46m |           
هذا الخليج العربي تحيط به الدول العربية من كل جهة وحتى من الجانب الإيراني فسكان المنطقة التي تسمى الأحواز وضمتها إيران إليها، سكانها الأصليين عرب منذ القدم
لكن الغرب ينافق العرب فيسميه الخليج العربي على الخرائط باللغة العربية ويسميه الخليج الفارسي على الخرائط باللغات الأخرى



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