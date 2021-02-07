السيتي يُسقط ليفربول برباعية في "أنفيلد روود"

أسقط مانشستر سيتي مضيفه ليفربول بأربعة أهداف لواحد على ملعب "أنفيلد روود"، الأحد، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبدأت المباراة بنسق هجومي مرتفع حيث تقاسم الطرفان السيطرة مع أفضلية للسيتي، الذي كاد أن يفتتح باب التسجيل، غير أن إلكاي غوندوغان أهدر ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 37.وسنحت لأصحاب الأرض عدة فرص لم ترتق لمستوى هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.وأحكم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا سيطرتهم على الشوط الثاني منذ البداية، وتمكنوا من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 49، عن طريق غوندوغان، الذي تابع كرة مرتدة من الحارس وأسكنها الشباك.وحاول ليفربول تدرك تأخره سريعا وشن عدة هجمات على مناطق السيتي، إلى أن أثمرت إحداها عن هدف منح به المصري محمد صلاح التعادل لفريقه عند الدقيقة 63 من علامة الجزاء.واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 73، إذ ساهم حارس ليفربول أليسون بيكير في تسجيل السيتي لهدفه الثالث، بعد ارتكابه لخطأ استغله غوندوغان، قبل أن يبتعد الـ"سيتزين" بهدف ثالث أحرزه رحيم ستيرلينغ عند الدقيقة 76.واختتم الشاب فيل فودين مهرجان أهداف السيتي بالدقيقة 83 بتسديدة صاروخية لم يستطع أليسون التعامل معها، لينتهي اللقاء بخسارة ثانية على التوالي لفريق المدرب يورغن كلوب.وبات في رصيد مانشستر سيتي 50 نقطة انفرد بها بصدارة الترتيب، بينما بقي رصيد ليفربول متجمدا عند النقطة 40 بالمركز الرابع.