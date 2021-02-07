قطر تدعو لعدم تسييس توزيع لقاح كورونا عالميا

الأناضول -

دعت قطر، الأحد، إلى عدم تسييس القانون فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الطبية ولقاح فيروس كورونا عبر العالم.جاء ذلك خلال كلمة لمساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في مؤتمر دولي بالعاصمة الدوحة، تحت عنوان "القانون في مواجهة الأزمات العالمية: الوسائل والتحديات".وشددت الخاطر في كلمتها، على أن قطر "تؤمن بالعمل متعدد الأطراف وبضرورة أن يكون النظام الدولي ممثلا لقيم الإنسانية والعدالة والمساواة".وأضافت: "هذا ما لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون في صميم هذا النظام قانون دولي عادل يحترم الحق في الإنسانية والعيش الكريم للشعوب جمعاء".وأردفت: "إذا عجز القانون الدولي عن ذلك فإننا وللأسف نتحدث عن نصف قانون ونصف عدالة لا تبقي لنا إلا نظاما أعرجا يرتكز على رجل واحدة".واستدركت: "ولا أدل على ذلك من القهر والعنف والحرمان الذي يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون تحت الاحتلال (الإسرائيلي) منذ عقود على مرأى ومسمع المجتمع الدولي".واستطردت: "جائحة كورونا أظهرت أفضل وأسوأ ما فينا على المستوى الفردي والجمعي، فرأينا من الدول من انكفأ على ذاته ورأينا منها من لم تمنعه أزمته من مد يد العون للآخرين".وذكرت أن بلادها أرسلت المساعدات والشحنات الطبية والإنسانية لأكثر من 70 دولة ومنظمة إنسانية (خلال أزمة كورونا).وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 106 ملايين و423 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و322 ألفا، وتعافى ما يزيد على 78 مليونا و82 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".