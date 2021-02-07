   Om Kalthom - غلبت أصالح في روحي *  

النهضة لم تأت من المرّيخ، النهضة شريحة كبرى من هذا الشعب ..!

Publié le Dimanche 07 Février 2021 - 06:12 قراءة: 1 د, 24 ث
بقلم / منجي باكير

النهضة بما لها وعليها لم تاتنا من المريخ ، النهضة حزب قائم الذات ، منضبط للمصالح العليا للوطن ، وهوصمام أمان وثقل توازن لمجاميع التغريب وسماسرة الوطن ، هو صخرة صمّاء امامهم وفي كل الإتجاهات ، لم يقدروا عليه ديمقراطيا ولا استقواء بالاجنبي ( بمختلف الاجندات ) ، لم يستطيعوا له شرخا ولا نَقبا عشرات المرات بعد ان جمعوا واعدّوا و جيّشوا ،،، بقي لهم سلاح الخانعين و الفاسدين هو الكذب والبهتان ورشق التهم الواهية ومحاولات تجييش الراي العام واستجلاب القضايا الملفّقة والنفخ في مزامير التخوين عن طريق أيقونات وحوانيت الإعلام الفاشل الفاسد والمفسد ،،،


كل عاقل عليه ان لا ينجرّ وراء هذا الزيف الإعلامي وان يُعمل عقله وان يتعامل مع النهضة كحزب ناشط في الساحة ووجوب وجوده اكثر من ضروري غضلا عن انه واقع، نعم قد يخطيء ويصيب في السياسة، كما يجب على العاقل ايضا ان لا ينظر إلى النهضة نظرة مجردة بل ينظر لها ويقيّمها وسط كل هذا الزخم العفن من الحراك السياسي الذي يعمره ( خطأ واغتصابا ) كناترية واباطرة و سماسرة وخصوصا إعلام العار والخنُار ....

النهضة لم تات من المريخ ، النهضة - نبتت - بين سهول وهضاب وجبال وعمق هذا الوطن بين قُراه ومُدنه ، النهضة هي شريحة واسعة وكبرى من شعب هذا الوطن قاست يوم ترفّه هؤلاء ( المبرطعين ) وصانت العهد مع الوطن يوم خاف وطمع وتزلّف و- بندر- هؤلاء الذين يناصبونها العداء ولا يتعاملون معها الا بالإقصاء ، ناضلت وكابدت يوم كان النضال باهض الثمن ، اعطت دمها وضحت بالغالي والنفيس مع دكتاتوريتين من اعتى دكتاتوريات العصر الحديث ولم تهادن ابدا .

النهضة لم تأت من المرّيخ، النهضة شريحة كبرى من هذا الشعب من قدّرها فقد قدّر هذا الشعب ومن اراد بها كيدا فقد كاد لهذا الشعب ...

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 220079

RESA67  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 09h 31m |           
BENMOUSSA,
Vous êtes comme IBN BATTOUTA ou quoi? Vous changez de pays tous les jours?
Il y en a un autre comme vous, qui habite en France et à chaque commentaire il change de pays: un coup l’Italie, un coup l’Europe, un coup là Tunisie, un coup l’Afrique du Sud. Vous êtes l’es porte-paroles d’Ennahdha dans tous ce pays?

BenMoussa  (South Africa)  |Dimanche 07 Février 2021 à 09h 22m |           
Ceux qui pensent qu'un "parti a trahi la mission pour laquelle il avait été créé ... et a menti au peuple". C'est très simple ! Ils ne votent pas pour lui. C'est ça la règle de la démocratie.
Ce n'est pas le maltraiter, le malmener, l'accuser de tous les maux, ...
Ne perdez pas votre temps avec lui, allez construire quelque chose d'utile pour vous et pour le pays, et respectez les choix du peuple.

BenMoussa  (South Africa)  |Dimanche 07 Février 2021 à 09h 05m |           
راي منطقي سليم يعرض حقيقة دامغة يتجاهلها الكثيرون ويحاول البعض تشويهها وقلبها خدمة لمصالح خارجية او شخصية

RESA67  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 08h 01m |           
Personne ne dit le contraire. Mais votre parti a trahi la mission pour laquelle il avait été créé et surtout pour laquelle il a été élu. Il a trahi ses principes et a menti au peuple



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