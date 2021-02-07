النهضة بما لها وعليها لم تاتنا من المريخ ، النهضة حزب قائم الذات ، منضبط للمصالح العليا للوطن ، وهوصمام أمان وثقل توازن لمجاميع التغريب وسماسرة الوطن ، هو صخرة صمّاء امامهم وفي كل الإتجاهات ، لم يقدروا عليه ديمقراطيا ولا استقواء بالاجنبي ( بمختلف الاجندات ) ، لم يستطيعوا له شرخا ولا نَقبا عشرات المرات بعد ان جمعوا واعدّوا و جيّشوا ،،، بقي لهم سلاح الخانعين و الفاسدين هو الكذب والبهتان ورشق التهم الواهية ومحاولات تجييش الراي العام واستجلاب القضايا الملفّقة والنفخ في مزامير التخوين عن طريق أيقونات وحوانيت الإعلام الفاشل الفاسد والمفسد ،،،كل عاقل عليه ان لا ينجرّ وراء هذا الزيف الإعلامي وان يُعمل عقله وان يتعامل مع النهضة كحزب ناشط في الساحة ووجوب وجوده اكثر من ضروري غضلا عن انه واقع، نعم قد يخطيء ويصيب في السياسة، كما يجب على العاقل ايضا ان لا ينظر إلى النهضة نظرة مجردة بل ينظر لها ويقيّمها وسط كل هذا الزخم العفن من الحراك السياسي الذي يعمره ( خطأ واغتصابا ) كناترية واباطرة و سماسرة وخصوصا إعلام العار والخنُار ....النهضة لم تات من المريخ ، النهضة - نبتت - بين سهول وهضاب وجبال وعمق هذا الوطن بين قُراه ومُدنه ، النهضة هي شريحة واسعة وكبرى من شعب هذا الوطن قاست يوم ترفّه هؤلاء ( المبرطعين ) وصانت العهد مع الوطن يوم خاف وطمع وتزلّف و- بندر- هؤلاء الذين يناصبونها العداء ولا يتعاملون معها الا بالإقصاء ، ناضلت وكابدت يوم كان النضال باهض الثمن ، اعطت دمها وضحت بالغالي والنفيس مع دكتاتوريتين من اعتى دكتاتوريات العصر الحديث ولم تهادن ابدا .النهضة لم تأت من المرّيخ، النهضة شريحة كبرى من هذا الشعب من قدّرها فقد قدّر هذا الشعب ومن اراد بها كيدا فقد كاد لهذا الشعب ...