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أردوغان: نسعى لدخول نادي العشرة الكبار عبر مشاريعنا العملاقة

Publié le Samedi 06 Février 2021 - 13:28 قراءة: 0 د, 22 ث
الأناضول - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تسعى إلى جعل اقتصاد البلاد في مصاف العشرة الأوائل على مستوى العالم.

جاء ذلك في كلمة السبت، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول، في افتتاح جسر "توهما" بولاية ملاطية، شرقي تركيا.


وأفاد أردوغان: "نتجه لتنفيذ مشاريع أضخم واستثمارات أكبر، في إطار مساعينا لجعل اقتصاد تركيا في مصاف العشرة الأوائل".

وأضاف أن تركيا وضعت نصب عينيها اليوم مجال الفضاء، والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الصناعي، من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

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