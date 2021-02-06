كورونا.. الجزائر ترسل 11 طنا من المساعدات الطبية لتونس

الأناضول -

قافلة محملة بأدوية ومستلزمات طبية خاصة بمكافحة الفيروس، انطلقت نحو بلدة "ساقية سيدي يوسف" التونسية، وفق التلفزيون الجزائري الحكومي.

أرسلت الجزائر، السبت، 11 طنا من المساعدات الطبية إلى بلدة "ساقية سيدي يوسف" التونسية، لمكافحة فيروس كورونا.وقال التلفزيون الجزائري الحكومي، إن قافلة محملة بأدوية ومستلزمات طبية انطلقت نحو البلدة، الواقعة على الحدود بين البلدين.ونقل التلفزيون، عن أمين عام وزارة الصحة الجزائرية عبد القادر سايح، قوله إن "هذه الهبة ما هي إلا اعتراف بالجميل لأحداث ساقية سيدي يوسف في ذكراها الـ 63".وتعرضت البلدة، لقصف فرنسي في 8 فبراير/شباط 1958، أسفر عن مقتل عشرات التونسيين والجزائريين، خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1954-1962).من جهته، اعتبر السفير التونسي لدى الجزائر، رمضان الفايض، في تصريحات إعلامية، أن "قافلة المساعدات الطبية تعبر عن تضامن الجزائر مع تونس في الذكرى الـ 63 لأحداث البلدة".فيما ذكرت المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات الجزائرية (حكومية)، فاطمة وقتي، أن "القافلة الطبية تحتوي 11 طنا من أدوية ومستلزمات خاصة بمواجهة فيروس كورونا".ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في تونس، 215.112، منها 7.099 وفاة و 171.143 حالة تعاف.