"يا غنوشي يا سفاح ياقتال لرواح" ابرز شعارات مسيرة احياء ذكرى اغتيال بلعيد

انطلقت مسيرة إحياء اغتيال الشهيد شكري بلعيد في فيفري 2013 من امام منزله اليوم السبت وذلك بترديد شعارات تطالب بالكشف عن حقيقة الاغتيال والمتورطين فيه.
وقد حضر عدد من القيادات السياسية في المسيرة خاصة من التيارات اليسارية ومن افراد عائلته.
وردد المتظاهرون شعارات على غرار " يا بلعيد يا شهيد على دربك لن نحيد" و" ياغنوشي يا سفاح يا قتال الارواح" و " اكيد اكيد الغنوشي قتل بلعيد" و" بعد الدم لا شرعية للعصابة الارهابية".
وقد حضر عدد من القيادات السياسية في المسيرة خاصة من التيارات اليسارية ومن افراد عائلته.
وردد المتظاهرون شعارات على غرار " يا بلعيد يا شهيد على دربك لن نحيد" و" ياغنوشي يا سفاح يا قتال الارواح" و " اكيد اكيد الغنوشي قتل بلعيد" و" بعد الدم لا شرعية للعصابة الارهابية".
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