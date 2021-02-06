   Na3ma - Ma7laa 3inik  

"يا غنوشي يا سفاح ياقتال لرواح" ابرز شعارات مسيرة احياء ذكرى اغتيال بلعيد

Publié le Samedi 06 Février 2021 - 09:47 قراءة: 0 د, 24 ث
انطلقت مسيرة إحياء اغتيال الشهيد شكري بلعيد في فيفري 2013 من امام منزله اليوم السبت وذلك بترديد شعارات تطالب بالكشف عن حقيقة الاغتيال والمتورطين فيه.
وقد حضر عدد من القيادات السياسية في المسيرة خاصة من التيارات اليسارية ومن افراد عائلته.
وردد المتظاهرون شعارات على غرار " يا بلعيد يا شهيد على دربك لن نحيد" و" ياغنوشي يا سفاح يا قتال الارواح" و " اكيد اكيد الغنوشي قتل بلعيد" و" بعد الدم لا شرعية للعصابة الارهابية".

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220027

RESA67  (France)  |Samedi 06 Février 2021 à 11h 06m |           
Chers commentateurs un peu d’objectivité SVP!
Personne n’en sait rien pour le moment mais pour que nous soyons tous fiers de ce pays et de la révolution, il faut que la vérité apparaisse au grand jour avec ses lots de joie et de déception.

RESA67  (France)  |Samedi 06 Février 2021 à 11h 03m |           



En continu

Toutes les news

السبت 06 فيفري 2021 | 24 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:52 15:27 12:40 07:17 05:49
20°
 28° % 42 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.57 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
28°-1619°-1219°-1118°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    22470,7

  • (5 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27405 DT        1$ =2,72832 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 fev)   1769,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة