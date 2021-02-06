   Om Kalthoum - جدّدت حبك  

9 مسلمين بإدارة بايدن.. من هم؟

Publié le Samedi 06 Février 2021 - 06:48 قراءة: 0 د, 8 ث
الأناضول - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بتشكيل حكومة تعكس تنوع بلاده، وبالفعل باتت إدارته توصف بأنها الأكثر تمثيلا للمسلمين في تاريخ الولايات المتحدة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220023



En continu

Toutes les news

السبت 06 فيفري 2021 | 24 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:52 15:27 12:40 07:17 05:49
12°
 28° % 62 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.03 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
28°-1219°-1219°-1118°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    22470,7

  • (5 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27405 DT        1$ =2,72832 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 fev)   1769,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة