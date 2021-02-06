الأناضول - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بتشكيل حكومة تعكس تنوع بلاده، وبالفعل باتت إدارته توصف بأنها الأكثر تمثيلا للمسلمين في تاريخ الولايات المتحدة.
9 مسلمين بإدارة بايدن.. من هم؟
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السبت 06 فيفري 2021 | 24 جمادي الثاني 1442
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