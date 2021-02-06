أردوغان ! عقل استراتيجي رهيب....

دخل الى قطر، منع الحرب ومع الوقت جلب المصالحة.دخل الى اقليم ناغورني كاراباخ أعاده الى أصحابه بعد 30 سنة من المماطلة ومن استهتار مجموعة "مينسك" امريكا/روسا/فرنسا، المكلفة بحل النزاع منذ سنوات.دخل الى الصومال صنع من المجموعات المسلحة جيشا حديثا وشكل ملامح الدولة الصومالية الحديثة.دخل الى ليبيا أوقف عودة اللجان الشعبية التي طرقت أبواب طرابلس وعدّل الكفة ولم يترك أمام الجميع غير خيار الحوار والطاولة... في الاثناء نسّق مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني والتقى وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش ونسّق مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.... فتم التصويت للسلام بسلام يوم 5 فيفري 2021.يضع اللمسات الاخيرة لتحالف تاريخي هو الاضخم بين شركات تركية وجزائرية لدخول السوق الافريقية الحرة، بلافتة جزائرية ومكينة تركية.