قطر تشتري حصة في شركة ”كيورفاك” الألمانية المصنعة للقاح كورونا

الأناضول -

أعلنت شركة “كيورفاك” الألمانية لتصنيع اللقاحات استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة فيها، مقابل 200 مليون دولار.وقالت الشركة الألمانية في بيان، صدر في وقت متأخر أمس، إنّ صندوق الثروة السيادي القطري “اشترى حصة ضمن مجموعة مستثمرين”.وأضافت الشركة الألمانية أنّ التمويل القطري هو الرابع الذي حصلت عليه منذ بدء جائحة كورونا، بإجمالي 640 مليون دولار.وتعمل الشركة، المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية، على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وقالت في البيان إنّها تتوقع بدء إنتاج اللقاح في 2021.وتوقع رئيس الشركة فرانز فيرنر هاس، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية الخميس، أن تنتج الشركة 600 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام الجاري، ونحو مليار جرعة أخرى في عام 2022.(وكالة الأناضول)