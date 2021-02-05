مصر: الإفراج عن صحافي الجزيرة محمود حسين بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي

فرانس 24 -

بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة، أطلقت السلطات المصرية مساء الخميس سراح الصحافي محمود حسين الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني مصري.وقال ذات المصدر: "تم إطلاق سراح محمود حسين مساء الخميس" من دون مزيد من التفاصيل.ومن جهته، ذكر المرصد المصري للصحافة والإعلام (مركز غير حكومي) على صفحته على فيس بوك الخميس إن محكمة جنايات القاهرة، قررت في الأول من شباط/فبراير "إخلاء سبيل الصحفي ومدير مراسلي قناة الجزيرة محمود حسين جمعة، بتدابير احترازية (...) بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي".وتتضمن التدابير الاحترازية عادة مراقبة شرطية للشخص الذي يتم إخلاء سبيله.وألقي القبض على محمود حسين في كانون الأول/ديسمبر 2016 في مطار القاهرة لدى عودته إلى مصر في عطلة قادما من الدوحة حيث يعمل في قناة الجزيرة. ويأتي إطلاق سراح حسين بعد أسبوعين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلاموية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت بداية الشهر الماضي في مدينة العلا السعودية.واستؤنفت في 18 كانون الثاني/يناير الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذا لاتفاقية المصالحة.فرانس 24/ أ ف ب