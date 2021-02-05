هل نسيتمونا؟!.. أفغان يسألون العالم لقاح "كورونا" (تقرير)

الأناضول -

استياء شديد بين مواطنين أفغان لعدم وصول اللقاح إلى بلدهم حتى الآن بينما يتواصل التلقيح في دول عديدة

** معايير مزدوجة

** نتائج سيئة

بينما تتواصل حملات التلقيح ضد فيروس "كورونا" في العديد من الدول، يرى مواطنون أفغان أن العالم قد نسى بلدهم في عملية توزيع اللقاح.وقالت فضيلة حيدري، وهي طالبة جامعية من العاصمة كابول، للأناضول، إن أفغانستان نُسيت خلال عملية توزيع اللقاح المضاد لـ"كورونا".وأشارت إلى أن الأفغان ينتظرون مساعدة الأمم المتحدة لإرسال اللقاح إلى بلدهم.ورأت أن الحكومة الأفغانية والدول الأخرى لا تفكر بشعب أفغانستان.وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وحيد مجروح، وكيل وزارة الصحة الأفغانية، في تصريح صحفي، إن الحصول على اللقاحات سيستغرق نحو ستة أشهر، لكن السلطات تجري مناقشات للحصول عليها قبل ذلك.أما أصيل خان أحمدزي، وهو من سكان العاصمة، فقال للأناضول إن منظمة الصحة العالمية لا تفكر في أفغانستان ولا تهتم بها.وشدد على أن وباء "كورونا" خارج عن السيطرة في أفغانستان، لذا كان من الضروري إرسال اللقاح إلى بلدنا أولا، وعدم تجاهله.وتابع: "الشعب الأفغاني يعاني من مشكلات اقتصادية وصحية كثيرة، لذلك يجب على منظمة الصحة العالمية أن لا تتأخر في إرسال اللقاح إلى أفغانستان."وأطلقت المنظمة الدولية برنامجا باسم "كوفاكس"، يستهدف تطعيم 20 بالمئة من الأشخاص الأكثر ضعفا في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل، بينها أفغانستان.واتهم محمد الله همتيار، من كابول، المجتمع الدولي بأنه يتبع معايير مزدوجة بخصوص توصيل اللقاح إلى الدول الفقيرة، مثل أفغانستان، ولا يهتم إلا بمصالحه الخاصة.وتابع: "زيادة الخطر بسبب الفيروس في أفغانستان من شأنه أن يزيد الخطر في العالم كله، لذا يجب على جميع دول العالم التعاون بشأن توزيع اللقاح."وأردف: على منظمة الصحة العالمية أن لا تنسى أفغانستان في توزيع اللقاح، مثلما قدمت لها يد المساعدة في أمور أخرى.أما عبد الله فضلي، وهو موظف بإحدى المؤسسات بالعاصمة، فشدد على ضرورة البدء في توزيع اللقاح في الدول الفقيرة، مثل أفغانستان.وأضاف فضلي للأناضول: "لم تقم أي جهة في البلاد بجهود لإحضار اللقاح، وسيؤدي ذلك إلى نتائج سيئة للغاية".واستطرد: "هذه أمور تختص بها وزارة الصحة، ولكننا لا نمتلك وزارة للصحة في الوقت الحالي، إذ أنه عقب إقالة وزير الصحة لم يتم تعيين أحد في المنصب."وسجلت أفغانستان 55 ألفا و174 إصابة بالفيروس، بينها ألفان و406 وفيات، و47 ألف و982 حالة شفاء.فيما لا تتوفر أي معلومات عن عدد حالات الإصابة في المناطق التي تسيطر عليها حركة "طالبان".ومنذ 12 سبتمبر/ أيلول 2020، تجري الحكومة الأفغانية و"طالبان" مفاوضات لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة في أفغانستان، والتي خلفت تداعيات كارثية على القطاعات كافة، ومنها الصحي.وشهدت أفغانستان انقلابا عسكريا عام 1978، ثم الغزو السوفيتي بين 1979 و1989، وبعده إسقاط حكم "طالبان"، في 2001، على يد تحالف عسكري دولي قادته واشنطن؛ بسبب إيواء الحركة لتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات سبتمبر/ أيلول من العام ذاته في الولايات المتحدة.