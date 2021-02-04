الله غالب.. سالم لبيض.. مصاب "بمتلازمة الغنوشي"..

سالم لبيض،

سالم لبيض،

سالم لبيض،

سالم لبيض،

الله غالب،

في ظل هذا "البلوكاج" السياسي الخانق و على وقع الضربات الإرهابية التي حصدت خيرة شبابنا، يوجه السياسي، عضو مجلس النواب عن حركة الشعب، و وزير التربية السابق في حكومة علي العريض، و أستاذ في علم الاجتماع، الدكتور سالم لبيض، رسالة طويلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ملخصها دعوة الأخير عرض نفسه "على لجنة طبية محايدة، فتجد لك مخرجا مشرّفا، بدلا من أن تخرج من نافذة صغيرة .. أو عن طريق انتفاضة شعبية عارمة.. ولك أن تختار قبل أن تضيّع فرصة الاختيار، فالتاريخ هو من يفرض قوانينه على هوى الأفراد".رسالة طويلة و مرهقة، مليئة بالضغينة السياسية، متخمة بالحقد الإيديولوجي، تستثمر في السفاسف و تختار طريق الانقلاب بدل طريق الصناديق، تعكس عجزا عن مقارعة الرجل سياسيا.من أنت لتنصّب نفسك حكما على طريقة خروج الغنوشي من المشهد السياسي، حيث اخترت له كل الطرق التي تصلح زمن الديكتاتورية و الحال و أننا في مناخ ديمقراطي و الرجل وصل بالصناديق و ليس بالانقلابات و لا بالدبّابات؟. ألم تعلم برسالتك هذه من حيث لا تدري أنك اغتلت إرادة الشعب التونسي التي صدحت بها صناديق الاقتراع ذات خريف 2019، أي أنك اغتلت نفسك قبل أن تغتال الغنوشي؟ما هذا الحقد الإيديولوجي الذي تنفثه من خلال هذه الرسالة، حيث حمّلت الرجل المهازل المحدثة في البرلمان و الحال و أنك جزء منه و تغاضيت على عربدة الباقين من المكونين للمشهد البرلماني، هل أصبت بعمى البصيرة؟رسالتك ظاهرها تعبر عن حقيقة الغنوشي و باطنها تعبر عن حقيقتك التي عجزت عن مقارعة الداهية السياسية، الذي يلاعبكم بأسلوب حضاري و بدم بارد. في حين لم تتعظوا بمن سبقكم و اخترتم بأن تكونوا وراء عبير لتستعملكم كمناديل ورقية فتكون نهايتكم مع الأسف مزابل التاريخ.رسالتك مليئة بالمراجع التاريخية للغنوشي و كأنك أردت أن تكون مؤرخا له مثلما كان محمد الصيّاح مؤرخ لبورقيبة. حيث رسمت له لوحة تعكس وجهة نظرك المليئة بالمغالطات و الحقد و خاصة القهر. أقرأ هذه الرسالة و لسان حالي يقول سالم الصيّاح يكتب تاريخ الغنوشي بدون حذاء..سالم لبيض، كان صرحا فهوى، إذ كان ينتظر منه كرجل خبر علم الاجتماع و الدولة و السياسة أن تكون رسالته في هذا الظرف الدقيق حلول للأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و أن يكون صوت العقل و الحكمة، و أن ينأى بنفسه عن المناكفات الإيديولوجية، و أن يكون في مستوى الأمانة و المسؤولية التي فوضها اليه التونسيين. لكنه نصّب نفسه طبيب نفساني يشخص فيها عقد من يعتبره مريض و الحال و أن رسالته بيّنت أنه مصاب "بمتلازمة الغنوشي"..