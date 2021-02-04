فرنسا.. السجن 25 عاما لمدان في حريق تسبب بمقتل 6 أشخاص

الأناضول -

عام 2017، بينهم 4 أتراك وشخصان من أصل جزائري

أصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكما بالسجن 25 عاما على متورط في حريق أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 4 أتراك، بمدينة مولوز شمال شرقي البلاد.وأدانت محكمة "كولمار" الجزائية، الفرنسي أورلين رولينغر، بتهمة إشعال حريق أسفر عن مقتل 4 أتراك من أسرتين، وشخصين من أصل جزائري في حي بورتزويلر، وقضت بسجنه 25 عاما.وأوضحت محامية الأسرتين التركيتين غولجان ياسين، للأناضول، أن رولينغر شخص خطير ومدان، مشيرًة إلى أن أسر الضحايا راضية بالقرار.وقالت: "من رحلوا لن يعودوا، لكن العدالة تجلت".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أقدم رولينغر على إحراق مبنى تقطنه أسرتا أرتونتش وأكسو التركيتان.وأسفر الحريق عن مقتل أوغوزهان أكسو وابنيه البالغين 5 و7 أعوام، إضافة إلى زوجة إسماعيل أرتونتش، وتعرض ابنه لإصابة بليغة في عينه.