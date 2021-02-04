ليبيا.. مجلس الأمن يصدق على نشر مراقبين لوقف إطلاق النار

الأناضول -

صدق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشر مراقبين دوليين لضمان ومراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.وأفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، للأناضول، أن مجلس الأمن طلب من غوتيريش، تشكيل ونشر المراقبين على وجه السرعة.يشار إلى أن غوتيريش اقترح تشكيل آلية للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، عبر تقرير قدمه لمجلس الأمن.وأشار غوتيريش في تقريره، إلى طلب اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من الأمم المتحدة، رعاية نشر مراقبين مدنيين وغير مسلحين، من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة بمدينة جنيف السويسرية.ومنذ ذلك الوقت تخرق مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الاتفاق بين الحين والآخر، وتستمر في التحشيد العسكري.ويعاني البلد الغني بالنفط منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​