برايتون يُسقط ليفربول في "أنفيلد روود" ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الأناضول -

تلقى ليفربول هزيمة مفاجئة على ميدانه بعد سقوطه أمام ضيفه برايتون بهدفٍ دون رد، الأربعاء، ضمن الجولة 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وجاء هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 56، من كرة هيأها البلجيكي لياندرو تروسارد لزميله ستيفن ألزاتي، الذي حولها ببراعة داخل شباك الحارس أليسون بيكر.وبات في رصيد برايتون 24 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس عشر، في حين تكبد ليفربول هزيمته الرابعة هذا الموسم وتراجع للمركز الرابع بعدما توقف رصيده عند 40 نقطة.