تأجيل قمة دافوس السنوية لنحو ثلاثة أشهر إضافية بسبب فيروس كورونا

فرانس 24 -

بسبب تفشي وباء كوفيد-19، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء أن اجتماعه السنوي الذي سبق أن جرى تأجيله ونقله من سويسرا إلى سنغافورة، سيؤجل مجددا.وأفاد المنظمون أن هذا التجمع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم الذي يعقد تقليديا في كانون الثاني/يناير من كل عام في قرية دافوس بجبال الألب، ونُقل إلى سنغافورة لينعقد في أيار/مايو، سيعقد في هذه الدولة الآسيوية بين 17 و20 آب/أغسطس.وأضافوا أن "تغيير موعد (المنتدى) يعكس التحديات الدولية لاحتواء تفشي الوباء".فرانس24/ أ ف ب