فلتُعطل حرية هكذا إعلام ، لن يخسر الوطن شيئا

لمصلحة الاوطان قد تُعطل الدساتير وتَحُلّ قوانين الطواريء وتُفرض كثيرا من الإجراءات الاستباقية والإحترازية ،،، نحن وبلادنا على هذه الحال لماذا لا تعطل الحرية الاعلامية !؟هذه الحرية التي احتكرتها مجاميع اعلامية بعينها ثم اتخذت منها ذريعة للخوض الخرص بعلم وبغيره ،،، هذه الحرية التي تستّر وراءها اعلام الخدمات لإقامة المنادب وبلاتوات الافتراء وتمرير اجندات الثورة المضادة كلما دخلت البلاد منعرجا حاسما .هذه الحرية التي - ركبها - شخوص بعينهم لا يرون الأحداث والمجريات إلا بعين واحدة وتقييم واحد يصطف مع جانب واحد في تاجيج وتاليب على الطرف المقابل ...إعلام بشكله ومحتواه الحالي يهدم ولا يبني ، يفرّق ولا يجمع ، يعكّر ولا يصفّي ، إعلام الهانة ، إعلام اعتبار الوطنية والوطن عنده آخر همومه ومشاغله ، إعلام بائس - يتقعّر - بعض شاغليه من كل منافذهم ليقولوا بؤسا ويرسموا سوادا في بلادة فكرية وسفاهة معرفية وضغينة متواترة ... اعلام استغل حرية ( الثورة ) ليحاول كل مرة الانقلاب على ( الثورة ) .وعليه فلتُعطل حرية اعلامية يحللها هؤلاء (الزّعران) لانفسهم ويحرّمونها على غيرهم ،،، حرية اعلامية احتكرها بعض زنوس الفساد والافساد في دوائر مغلقة انتشرت في حوانيت لم ير منها الوطن الا زرع الاحباط ونشر القلاقل والدعوة الى اسقاط الحكومات والتبشير بظلمة المستقبل، والإصطفاف مع كل صوت يقوّض مكتسبات المسار ... نعم تعطل هذه الحرية الاعلامية الشاذة فلن يخسر الوطن شيئا ، بل بالعكس ستنضبط الامور وتتجلى الحقائق وتستمر مسيرة البناء بعيدا عن عرقلات الفاسدين ويتحرر الشعب من الموجات السالبة ويستعيد وعيه ويكوّن رأيه ....