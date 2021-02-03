موقعة البوق

هي ببساطة لم تقبل بنتيجة الصندوق، تعربد تزمجر ثم تتوالى الخروق، كتلة لا ندري أجمعها البرنامج أم الحنين والشوق، قد كوّنت ببضع مقاعد بعضها بالحاضر وبعضها ب"الطلوق". حالة بائسة إذ احتوى البرنامج على "كوسالة" و بوق. هو إذن اعتصام يتلوه اعتصام يقوده دوق، وحوله موالي وأتباع كأبي طوق، ومرة هرج وصياح كأنّه سوق، بالمزاد والرفع حالا من أسفل إلى فوق.الغريب أن الوظيفي يمدّها بالحقوق، حق الصياح و حق الهرسلة ويغفل عن المسروق. وظيفي بطبعه ينتقل بين الشقوق، يمينا ويسرة كعاص يعاني العقوق. قد تجاوز في تقلبه السابقين ومرزوق. ولعله يبدع إذا ساند هاته الخروق، ودعا لحل البرلمان وفيه بلغ مركزه المرموق. سوق نخاسة و حلبة مصارعة وفسوق، كرهنا ديمقراطيتنا جراء هذا الخازوق.ما يؤلم في الحقيقة تلك النائب الخلوق، صابرة محتسبة مما قيل من هرطقة وفسوق. ونائب يعاني ضغطا قد ارتفع إلى فوق، وازدادت الآلام و تأرّق القلب من الخفوق. قد قدم بمشاريع قوانينه منذ الشروق، حتى أفسدت بهمجية ما تداول من مكتوب ومنطوق. ضاعت الواجبات في هذا المجلس والحقوق، وسعت آلة الخراب في هدم بناء مرموق.ما يؤلم أيضا تطاول بعضهم على ثورة دعوق، غمرها المبتدئون سياسة وتشبها بالفاروق، هكذا يهدمون ما بنت جراح ودماء المناضلين والحروق. وعذابات الداخل وما تركت يد البائد من فروق. بلد بنته نخبة اختارها المستعمر المعشوق. لم يتركنا يوما لحالنا فنكون كالعبد المعتوق، ولم نرغب يوما في تركه فهو الشانق ونحن المشنوق.