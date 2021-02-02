كورونا.. السعودية تمنع "مؤقتا" دخول مواطني 20 دولة

الأناضول -

قررت تعليق السماح لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من 20 دولة من دخول المملكة مؤقتا اعتبارا من الأربعاء..

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تعليق دخول القادمين من 20 دولة، إلى المملكة مؤقتا، اعتبارا من الأربعاء، على أن يستثنى من القرار، المواطنون والدبلوماسيون والممارسون الصحيون وعائلاتهم.جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول لم تسمه في وزارة الداخلية.وأرجع المصدر ذلك القرار إلى "جهود السيطرة على فيروس كورونا ومنع دخوله وانتشاره".وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ القرار اعتبارا من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (18:00ت غ) مساء الأربعاء، دون تحديد موعد للانتهاء.والدول المنوطة بالقرار، بحسب المصدر ذاته، هي "الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، المملكة المتحدة، تركيا، السويد، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، اليابان، أيرلندا، البرازيل، البرتغال، سويسرا وجنوب إفريقيا".والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4 وفيات و310 إصابات بكورونا، فضلا عن تعافي 271.وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 368.639، منها 6.383 وفاة، و360.110 حالات شفاء.