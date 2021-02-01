ماكرون في حيرة.. عندو ألف حقّ!

لماذا التقى أردوغان رؤساء أفارقة بشكل مباشر وليس عبر التواصل عن بعد نتيجة كورونا؟لماذا يلتقي أردوغان برئيسين من أفريقيا في وقت متزامن "السنغال وغينيا بيساو"؟لماذا يلتقيهم في قصر وحيد الدّين بإسطنبول وليسفي القصر الجمهوري بأنقرة؟لماذا لجأ أردوغان إلى الاجتماع المغلق؟لماذا غابت الشخصيّات المرافقة للرؤساء الثلاثة؟لماذا لم يتحدّث أردوغان ولا الضيوف عن فحوى اللقاء على غير العادة؟ماذا تريد تركيا من السنغال بعد أن نافست باريس في العاصمة داكّار وافتكت مشاريع ضخمة مثل تشييد مطار بليز دياغني الدولي، ومركز المؤتمرات الدولي، وقاعة الألعاب الرياضيّة، وخطوط السكك الحديديّة..؟ولماذا تتحرّك تركيا في كلّ الدول بذراع ناعمة واحدة، وتتحرّك في السنغال بذراعين "الهلال الأحمر التركي ومنظّمة تيكا"؟تساؤلات تدفع بماكرون إلى الجنون وليس إلى الحيرة فقط!المشكل أنّ باريس ما زالت تراقب حركة المارد التركيفي أفريقيا وتدرس الخطوات اللازمة لان الخطوات السابقة لم تجد، بينما خرجت أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام لتقول "ستحاول القاهرة وأبو ظبي قطع الطريق أمام محاولات تركيا أن يكون لها موطئ قدم في غرب إفريقيا.. إن البلدين سيكونان قادرين على إخضاع طموحات تركيا في السنغال ، ولكن ليس القضاء عليها بالكامل، لأن أنقرة تمكنت بالفعل من ترسيخ وجود قوي في البلاد."يذكر أنّ دولة الاحتلال تتمدّد بعمق في غرب أفريقيا تماما كما الصين وألمانيا وروسيا وأخيرا إيران وغيرهم.. لكن بن زايد اختار أن يستعمل المعول المصري لقطع الطريق أمام تركيا فقط لا غير.