   Om Kalthoum - ليلة حب  

الأحوال الجوية في تونس الديمقراطية

Publié le Dimanche 31 Janvier 2021 - 17:50 قراءة: 0 د, 24 ث
الطاهر العبيدي

▪هبّت عاصفة من الغبار على "قصر قرطاج"، فحجبت الرؤيا وانطفأت الأنوار. مما تسبّب في تطاير الرسائل والملفات، لتتحوّل إلى كوم من النفايات..


▪ زوابع رعدية، تضرب مجلس النواب، ممّا خلق حالة من الصياح والصراخ والاضطراب، غطت على جدوى الانتخاب.

▪عواصف رملية تجتاح الإعلام فامتلأت الصحون والموائد بالرمل والغبار.

▪رياح السموم تحاول التسلل إلى لبلاد، لتشكيل جبهة من التصحّر والغيوم والضباب..

▪ البحر شديد الاضطراب، والطقس متقلبا في كل الأوقات، والجماهير ملت هذا المناخ وكرهت الاستماع لتصفير الرياح...


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