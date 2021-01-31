الأحوال الجوية في تونس الديمقراطية

▪هبّت عاصفة من الغبار على "قصر قرطاج"، فحجبت الرؤيا وانطفأت الأنوار. مما تسبّب في تطاير الرسائل والملفات، لتتحوّل إلى كوم من النفايات..▪ زوابع رعدية، تضرب مجلس النواب، ممّا خلق حالة من الصياح والصراخ والاضطراب، غطت على جدوى الانتخاب.▪عواصف رملية تجتاح الإعلام فامتلأت الصحون والموائد بالرمل والغبار.▪رياح السموم تحاول التسلل إلى لبلاد، لتشكيل جبهة من التصحّر والغيوم والضباب..▪ البحر شديد الاضطراب، والطقس متقلبا في كل الأوقات، والجماهير ملت هذا المناخ وكرهت الاستماع لتصفير الرياح...