الأحوال الجوية في تونس الديمقراطية

الطاهر العبيدي
▪هبّت عاصفة من الغبار على "قصر قرطاج"، فحجبت الرؤيا وانطفأت الأنوار. مما تسبّب في تطاير الرسائل والملفات، لتتحوّل إلى كوم من النفايات..
▪ زوابع رعدية، تضرب مجلس النواب، ممّا خلق حالة من الصياح والصراخ والاضطراب، غطت على جدوى الانتخاب.
▪عواصف رملية تجتاح الإعلام فامتلأت الصحون والموائد بالرمل والغبار.
▪رياح السموم تحاول التسلل إلى لبلاد، لتشكيل جبهة من التصحّر والغيوم والضباب..
▪ البحر شديد الاضطراب، والطقس متقلبا في كل الأوقات، والجماهير ملت هذا المناخ وكرهت الاستماع لتصفير الرياح...
▪هبّت عاصفة من الغبار على "قصر قرطاج"، فحجبت الرؤيا وانطفأت الأنوار. مما تسبّب في تطاير الرسائل والملفات، لتتحوّل إلى كوم من النفايات..
▪ زوابع رعدية، تضرب مجلس النواب، ممّا خلق حالة من الصياح والصراخ والاضطراب، غطت على جدوى الانتخاب.
▪عواصف رملية تجتاح الإعلام فامتلأت الصحون والموائد بالرمل والغبار.
▪رياح السموم تحاول التسلل إلى لبلاد، لتشكيل جبهة من التصحّر والغيوم والضباب..
▪ البحر شديد الاضطراب، والطقس متقلبا في كل الأوقات، والجماهير ملت هذا المناخ وكرهت الاستماع لتصفير الرياح...
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 219696