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الصومال... تفجير انتحاري يستهدف فندقا في مقديشو

Publié le Dimanche 31 Janvier 2021 - 18:24 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول - مقديشو/ نور جيدي -

سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل فندق "أفريك" الذي كان يرتاده مسؤولون حكوميون، وفق مصدر بشرطة مقديشو للأناضول


استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، الأحد، مدخل فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر في شرطة مقديشو لمراسل الأناضول، إن "سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل فندق (أفريك) الذي كان يرتاده مسؤولون حكوميون".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الانفجار تبعه تبادل لإطلاق النار، دون مزيد من التفاصيل.

والفندق المذكور يقع في الشارع المؤدي لمطار مقديشو الدولي، ويقع بالقرب منه نقطة تفتيش مهمتها تأمين المطار، حسب مراسل الأناضول.


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