المساعدة الأضخم.. 360 مليون دولار من قطر إلى غزّة

ذكرت وكالة الأنباء القطريّة "قنا" إنّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رصد منحة ماليّة لقطاع غزّة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، وذلك في مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزّة وفق ما ذكرته الوكالة القطريّة. وستوجّه المنحة إلى سداد أجور الموظّفين بالقطاع وتشغيل محطّات كهرباء تحتاجها المدينة إلى جانب مساعدة الأسر المتعفّفة. وسبق لقطر ووزّعت الشهر الماضي "ديسمبر" مساعدات ماليّة ضخمة شملت 100ألف أسرة فقيرة في القطاع.وكانت صحيفة "معاريف" أكّدت أنّ شعبيّة أمير قطر تزداد في قطاع غزّة، وأنّ أهالي غزّة ينظرون إلى الأمير الشّاب بأنّه المنقذ لمليوني فلسطيني من كارثة إنسانيّة، وأضافت صحيفة الاحتلال أنّه بالنسبة للغزّاويّين "قطر تنقذ القطاع، لولا دعمها لكانت غزّة قد غرقت في الهاوية"، وعبّرت الصحيفة عن مخاوف "إسرائيليّة" من استغلال حماس للمساعدات القطريّة التي شملت محطّة الكهرباء، من خلال بيع الكهرباء للسكّان في القطاع وجني الأرباح لصالح الحركة. وتعتبر قطر الدولة المانحة الأولى في العالم للفلسطينيّين في غزّة والضفّة والقدس.في الأثناء كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتيّة أنّ حجم التبادل التجاري بينها وبين دولة الاحتلال وصل إلى 272 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب مليار درهم إماراتي وذلك خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بقيمة 325 مليون درهم واردات ونحو 607 مليون درهم صادرات.*الفائدةإنّ الوقوف إلى جانب القضيّة المركزيّة لا يتحقّق بالشعارات الجوفاء والمزايدات لحسابات أيديولوجيّة محنّطة بالية ولّى زمانها، وإلّا فإنّه ليس أكثر وأقوى من خطابات الجامعة العربيّة على مدى عقود، في حين تصنّف الجامعة على رأس الكوارث التي حلّت بالقضيّة المركزيّة للأمّة.. إنّما تحتاج القضيّة الفلسطينيّة إلى الدعم المادي وإلى المقاومة على الأرض، وليس أسهل النزيه من التعرّف إلى طبيعة المقاومة وعنوان المانحين.مشكلة هذه الأمّة أنّ شريحة منها توغّلت بعيدا في المقاومة والتضحيات والنضال والشهادة والاستشهاد، بينما شريحة أو شرائح أخرى ما زالت تصرّ على السمسرة ولا تكتفي بذلك فحسب بل تعمل على إجهاض الثورات واغتيال الشرعيّات وتنصيب عسكر الخيانات ليحرس بوّابة غزّة المقاومة ويحرمها من المدد بل من الهواء.ولعلّ أكثر ما يثير الشفقة من تلك الشرائح الصوتيّة المهزومة أنّها تتحدّث طويلا عن المقاومة، حتى إذا طالبتها بتسمية عناوين المقاومة تلعثمت وارتبكت، وكذا تصنع إذا تعلّقا لأمر بمصادرالمساعدات.يتمّ الانتصار للقضيّة المركزيّة بالمقاومة المباشرة فوق الأرض أو بالمساعدة العينيّة المباشرة، وأضعف الإيمان بالضغط المتواصل على الخونة لفتح المعابر.. وببعض الإسعاف ليس أقل من الاعتراف للرجال والحرائر بالسبق، وأقلّ من كلّ ذلك وليس بعده شيء ان تكف لسانك عن من دفع نفسه ودمه وماله ودفعت أنت ثمن قهوتك وانصرفت إلى بيتك بعد ثرثرة نضالية عقيمة. أمّا الرغاء والبيانات واللوائح والخطابات.. فعلى أصحابها أن يبلّوها أيْ يرنّخوها، ويتجرّعوا عصيرها.تماما كما الانتصار للديمقراطيّة، دساتير.. قوانين.. صناديق.. تداول سلمي على السلطة.. حريّات.. من غير ذلك هي الضباع والزواحف والزعانف تخشى البوّابات المعنونة فتجنح إلى المسارب الخلفيّة.