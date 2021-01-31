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السعودية.. وفاة الأمير تركي بن ناصر إثر صراع مع المرض

Publié le Dimanche 31 Janvier 2021 - 06:26 قراءة: 0 د, 38 ث
الأناضول - توفي الأمير السعودي البارز تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر يناهز 72 عاما إثر "صراع مع المرض".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، عن بيان مقتضب للديوان الملكي.


وأضاف البيان أنه "سيصلى على الراحل، الأحد، في مدينة الرياض".

والأمير الراحل عسكري سابق، من مواليد أبريل/ نيسان 1948.

وتولى عددا من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية. (1996 - 2000)، والمستشار الخاص لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام (2000 - 2001)، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية، (2001 - 2013).

ونعى أمراء في السعودية، الأمير الراحل، الذي كان أحد الموقفين في 2017، في حملة حكومية طالت رموز بارزة بالدولة على خلفية شبهة فساد، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد نحو 3 أشهر من توقيفه، وفق تقارير إعلامية.

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