سوسة: الاطاحة بأحد منظّمي عمليّات الهجرة غير الشرعيّة بجهة الساحل

تمكّن أعوان مركز الحرس البحري بالقنطاوي التابع للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، اليوم السبت، من الاطاحة بـ"أكبر منظم عمليات للهجرة غير شرعية بجهة الساحل"، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر من الحرس البحري.وأوضح ذات المصدر، أن الموقوف يبلغ من العمر 28 سنة وأصيل أحد مدن الجنوب، وهو مقيم بجهة سيدي عبد الحميد بسوسة، قام في مناسبات سابقة بتنظيم عديد عمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية.وأضاف، ان الشخص الموقوف، صادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش من أجل قضايا حق عام وتكوين وفاق من أجل اجتياز الحدود خلسة، لافتا الى أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.