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الدنمارك تطلب لقاحات كورونا تكفي لأكثر من 4 أضعاف سكانها

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 06:17 قراءة: 0 د, 21 ث
الأناضول - كوبنهاغن - طلبت الدنمارك شراء لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19) تكفي لـ24.8 مليون شخص في حين أن كثافتها السكانية 5.8 مليون نسمة فقط.

ووفقًا لأرقام نشرت، الجمعة، على الموقع الإلكتروني لوكالة الأدوية الدنماركية، فإن السلطات طلبت 41.6 مليون جرعة من اللقاح لمواجهة الفيروس.


وستتلقى الدنمارك ، التي توفر اللقاحات من خلال مفوضية الاتحاد الأوروبي ، لقاحات من شركات عدة من بينها اللقاح المشترك لشركتي "فايز"، و"بيونتيك"، فضلا عن شركة موديرنا، وجونسون.

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