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كل شيء فيه ما تختار...أعيدوا سعيدة

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 21:45 قراءة: 1 د, 35 ث
الطاهر بوبحري

ما ظننت أني سأتأسف يوما على سعيدة ڤراش ، اليوم حين قرأت بيان نادية تمنيتها لم تغادر القصر


بيان فضيحة بكل المعاني

في البيان إساءة كبيرة لرئيس الجمهورية ولمقام الرئاسة وللإدارة العامة لأمن الرئيس وللشعب التونسي.

قرأته أربع مرات وبين كل مرّة وأخرى كنت أمنّي النفس أن يصدر تكذيب أو إدعاء من الرئاسة بأن الموقع تمّ إختراقه.
* في كل بلدان العالم الرسائل العادية توزّع صباحا، إلا في تونس فإنها توزّع مساء.

* كل الرسائل التي لا تحمل إسم المرسل لا يقع التعامل معها كبقية الرسائل هذا إذا لم تُهمل، إلا رسائل رئاسة الجمهورية!!!.

* كل الرسائل بمجرّد لمسها نعرف إن كانت تحمل محتوى أم لا؟ إلا رسائل نادية.

* كل الرسائل تمرّ بمكتب الضبط إلا رسائلها !!!

* كل الرسائل لا يتم التخلّص منها إلا بعد قراءتها إلا رسائلها !!!

* كل جسم قبل موته له إسم وبعد موته له إسم إلا ظرف نادية فبعد أن صار ورقا مرحيّا مازال يُسمّى ظرفا ويُرسل لمصالح وزارة الداخلية !!!

* كل من يُصاب في صحّته تقع تهنئته بسلامته إلا في تونس تُصاب نادية ونُطمئن على قيس.

* الخامسة تُصاب وتفقد البصر وتحمل الى المستشفى العسكري ( المسافة حوالي 40 كلم) ويقع معاينتها و معالجتها ثم تعود الى القصر بقرطاج ( 40 كلم أخرى) ثم تحضر جلسة مجلس الأمن القومي على الساعة السابعة !!!
( ياسر علينا يا بوڤلب)

ثم هل في "شكر" مصالح الإدارة العامة لأمن الرئيس التي لم تنتبه "للرسالة المُسمّمة" شكر فعلا أم تعريض بها.

أما ما عجزت عن التعليق عليه فهو الفقرة الأخيرة فهل من قادر؟ :
"وتؤكد رئاسة الجمهورية حرصها على ضمان الحريات التي كرسها الدستور ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وتعلن مساندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي الحر، وتستغرب في المقابل مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة."

هذا البيان لا يعدو أن يكون بقيمة من كُتب من أجله البيان ، "كاراكوز قناة التاسعة".

"عاشت آلة تمزيق الأوراق. "


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219550

Karimyousef  (France)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 22h 27m |           
شي يوقف المخ، الى هذه الدرجة و صلنا،. رئيس الديوان الرئاسي في عهد الباجي يشكك تماما في الرواية

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 22h 26m |           
نرجو ان السيد رئيس الجمهورية يقيل كل ديوانه،اليوم قبل غد

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 22h 08m |           
شكرا جزيلا للكاتب ويمكن اضافة النقاط التالية:
1. "تولت نادية عكاشة فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب"
لكن كيف ادركت انه خاليا من اي مكتوب وهي "بمجرد فتحها للظرف شعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير" ؟
2. "تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق" من فعل ذلك ؟ متى ؟ ولماذا ؟ وهو يشتغل في رئاسة الجمهورية اما فاقد لاي حس امني او مشارك في الجريمة
3. "كما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة" وهي حسب البلاغ في حالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير، أيعقل هذا ؟ لماذا لم يقع فحصها على عين المكان وكيف تتوجه الى المستشفى وهي في حالة من الاغماء وفقدان شبه كلي للبصر
4. حسب البلاغ "لم تقم مصالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر" "لكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي" هل من المعقول ان يقع تداول ما يجري في مكتب مديرة الديوان الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي ؟
5. ثم ان الرئاسة "تستغرب في المقابل مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه،" الا يدخل هذا في باب البحث "عمن قام بهذه المحاولة البائسة." فكيف علم بخبر داخل الرئاسة لم ينشر فاما ان يكون جاسوسا او ضالع في الجريمة وواجب ايقافه



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