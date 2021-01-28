ارتفاع أرباح «آبل» و«فيسبوك» مع استفادتهما من الإغلاق حول العالم

الأناضول -

واشنطن - أعلن عملاقا وادي السيليكون، شركتا "آبل" و"فيسبوك"، الأربعاء تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، من العام الماضي .وذكرت "آبل" أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد، ارتفعت بنسبة 29 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28,7 مليار دولار، فيما ارتفعت مداخليها 21 بالمئة، لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.وتجاوزت مداخيل مبيعات آبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها أيفون ومحتوياتها الرقمية.وبالمثل، توسّعت قاعدة مستعملي فيسبوك في عالم يهزّه تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11,2 مليار دولار من مداخيل بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53 و33 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.وقال المدير التنفيذي ل فيسبوك مارك زاكربيرج "حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة".بدورها قالت الشركة إن موقعها الأساسي فيسبوك سجّل 2,8 مليار مستخدم نهاية ديسمبر، في حين استخدم 3,3 مليار شخص واحداً على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً إنستجرام و واتسآب و ماسنجر .