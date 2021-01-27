   Abdelhalim Hafed - نعم يا حبيبي نعم  

يسألوني لماذا أنت دائما متفائلة؟؟؟ أجيب أستحي أن أحزن وأمري في يد الله

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 21:44 قراءة: 0 د, 44 ث
حياة بن يادم

لم يكتف هذا الوطن من الأخبار الحزينة التي تسببت فيها يوميا كورونا. حيث خلفت ندوبا داخلنا بعدما فقدنا أعزاء. لنجد أخبار متخمة بالجروح أبطالها أشباه سياسيين و إعلاميين معجمهم مشبّع بالألفاظ السوقية و ثقافتهم تفوح منها الروائح الكريهة لا ينطقون سوى الكلام النابي و هتك الأعراض.


آخر السقطات التهكم على رجل في خريف العمر ذنبه الوحيد انه صعد على منصة باردو بالصناديق و ليس بالدبابات غايتهم النيل منه و نسوا أن القامات محفوظة.

أتحدث عن رئيس البرلمان الذي يعيرونه بارتعاش اليد و بالخرف، بعدما عجزوا عن منازلته سياسيا. يناطحون السحاب الغنوشي حيث كان جدار الصد الذي تتكسر عنده كل المناورات و المؤامرات التي تستهدف الانتقال الديمقراطي. فيتعرى حقدهم و بغضهم و يبرز حجمهم الحقيقي الذي لا يتجاوز الذبابة.

في ظل هذه الرطوبة الكورونية الخانقة و الأجواء السياسية التي تدرع الخواطر يسألوني لماذا أنت دائما متفائلة؟؟؟ أُجيب أستحي أن أحزن وأمري في يد الله.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219486

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 23h 23m |           
شكرا اخت حياة
اثابك الله الف خير على قول الحق ونصرته وعلى ما تقدميه من حكم وعبر



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