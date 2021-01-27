يسألوني لماذا أنت دائما متفائلة؟؟؟ أجيب أستحي أن أحزن وأمري في يد الله

حياة بن يادم
لم يكتف هذا الوطن من الأخبار الحزينة التي تسببت فيها يوميا كورونا. حيث خلفت ندوبا داخلنا بعدما فقدنا أعزاء. لنجد أخبار متخمة بالجروح أبطالها أشباه سياسيين و إعلاميين معجمهم مشبّع بالألفاظ السوقية و ثقافتهم تفوح منها الروائح الكريهة لا ينطقون سوى الكلام النابي و هتك الأعراض.
آخر السقطات التهكم على رجل في خريف العمر ذنبه الوحيد انه صعد على منصة باردو بالصناديق و ليس بالدبابات غايتهم النيل منه و نسوا أن القامات محفوظة.
أتحدث عن رئيس البرلمان الذي يعيرونه بارتعاش اليد و بالخرف، بعدما عجزوا عن منازلته سياسيا. يناطحون السحاب الغنوشي حيث كان جدار الصد الذي تتكسر عنده كل المناورات و المؤامرات التي تستهدف الانتقال الديمقراطي. فيتعرى حقدهم و بغضهم و يبرز حجمهم الحقيقي الذي لا يتجاوز الذبابة.
في ظل هذه الرطوبة الكورونية الخانقة و الأجواء السياسية التي تدرع الخواطر يسألوني لماذا أنت دائما متفائلة؟؟؟ أُجيب أستحي أن أحزن وأمري في يد الله.
لم يكتف هذا الوطن من الأخبار الحزينة التي تسببت فيها يوميا كورونا. حيث خلفت ندوبا داخلنا بعدما فقدنا أعزاء. لنجد أخبار متخمة بالجروح أبطالها أشباه سياسيين و إعلاميين معجمهم مشبّع بالألفاظ السوقية و ثقافتهم تفوح منها الروائح الكريهة لا ينطقون سوى الكلام النابي و هتك الأعراض.
آخر السقطات التهكم على رجل في خريف العمر ذنبه الوحيد انه صعد على منصة باردو بالصناديق و ليس بالدبابات غايتهم النيل منه و نسوا أن القامات محفوظة.
أتحدث عن رئيس البرلمان الذي يعيرونه بارتعاش اليد و بالخرف، بعدما عجزوا عن منازلته سياسيا. يناطحون السحاب الغنوشي حيث كان جدار الصد الذي تتكسر عنده كل المناورات و المؤامرات التي تستهدف الانتقال الديمقراطي. فيتعرى حقدهم و بغضهم و يبرز حجمهم الحقيقي الذي لا يتجاوز الذبابة.
في ظل هذه الرطوبة الكورونية الخانقة و الأجواء السياسية التي تدرع الخواطر يسألوني لماذا أنت دائما متفائلة؟؟؟ أُجيب أستحي أن أحزن وأمري في يد الله.
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