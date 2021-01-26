يد الغنّوشي التي ترتعش!





ما صدر الثلاثاء في البرلمان من وحيد القبة ونزوله الى ذلك المستوى من الخطاب، وما تفوه به من عبارات تليق فقط بصاحبها، تجعلنا نعود الى تدوينة الغمز واللمز التي أرفقها مستنقع الكراهية، حين تجاوز الاسفاف والتلفيق والتشويه وصولا الى الغمز في اقدار الله! لكن لابد من مقدّمة قبل أن أعود إلى الكائن الفاحش الذي ترعرع بين التونسيّين وفي أحيائهم ومنازلهم ومدارسهم غير انّه تجرّد من سلوكهم وتجرد حتى من سلوك التتار كما تجرّد من سلوك المغول بل تجرّد من الكثير الكثير من سلوك الحيوانات واعتمد سلوكا غريبايبدو أنّه لكائن تمّ تهجينه من فصيلة الثعالب وفصيلة الضباع وتوليفها على خلايا مخنزرة، فأنتجت سلوكا اهتدى إليه هذا الكائن وارتوى من مجاريه.يده ترتعش!!! نعم أنا أيضا رأيت يده ترتعش من جرّاء المرض أو الأمراض أو حتى نتيجة الموت الذي أخذ سيّد الخلق فما بالك ببعض الخلق، لكن ما يجب أن يعرفه الكائن الرحوي أنّ الثمانيني الذي ترتعش يده ما زال المطلوب رقم واحد على قائمة الثورة المضادّة، والكلّ يدرك أنّ أبو ظبي ومحمّد بن زايد هم أصحاب جميع أسهم الثورة المضادّة يصرفونها كيفما يريدون، ولا ينكر ذلك إلّا أحمق لأنّ الأرقام والأحداث والتواريخ والأرشيف كلها تؤكّد أنّ لا منافس لمحمّد بن زايد على عرش الثورات المضادّة ولا منافس للغنّوشي على رأس الطلب.والكلّ يعلم أنّ الثورة المضادّة في غرفتها الإقليميّة بــ أبو ظبي تملك ترسانة من وسائل الإعلام، وأنّ قناة سكاي نيوز تعتبر لسانها المرئي مع صعود قويّ لقناة الغد وإنّ "العين" لسانها الافتراضي المقروء بعيدا جدّا عن صحيفة الاتحاد والبيان وغيرهم.. وها نحن ننطلق من شهر جانفي نزولا إلى ديسمبر ونوفمبر وبعض أكتوبر لنقف على حقيقة العدو الأوّل للثورة المضادّة، ونتعرّف على دوافع صبيان أبو ظبي وصنايعيّة عرّاب الدم والانقلابات، ولماذا يركّزون على هذا دون ذاك، وكيف يشنّون حملاتهم بالتوازي!.وحده الأرشيف ينصف الحقيقة، والحقيقة قلناها مرارا، من أراد أن يقف على الثورة وإسناداتها والتجربة ورجالاتها وحرائرها فعليه ببوصلة محمّد بن زايد، أينما وجّه سهامه فتلك سواري تحمي وتحرس وأينما أغدق وقرّب فتلك معاول خائنة تخرّب وتهدم. بل إنّه وفي دراسة سابقة وعبر مسح طويل وبالأدلّة وقفنا على أربعةأسوار حامية يستهدفها بن زايد بالدكّ ويركّز عليها مع التفاوت في درجة القصف، وهذا المسح ليس بالصعب بل ليس أسهل منه لطالب الحقيقة، دراسة قبل سنتين أو ثلاث ثبّتت ثلاثة أهداف شهيّة لمحمّد بن زايد، الغنّوشي والنّهضة والمرزوقي، ودراسة مماثلة منذ أشهر وإطلالة هذه الأيام ألحقت ائتلاف الكرامة بالثلاثي المستهدف من طرف ضبع النفط في أبو ظبي وجرائه في تونس.جميع الدراسات أثبتت أنّ الغنّوشي كان وما زال الهدف الشهي ومركز الاستهداف الأوّل، تكثّف حوله القصف وتفرّغوا له وللحركة التي يقودها خاصّة بعد المصالحة الخليجيّة والهدوء الحذر على الجبهة التركيّة، فرصة استغلّتها الثورة المضادّة لتركيز هجماتها على محور الغنّوشي ثمّ محور النّهضة وبدرجة أقل المرزوقي وائتلاف الكرامة، هذه ليست تقديرات بل حجج مدموغة بالقرائن المؤرشفةالمتاحة للجميع، فقط يحتاج طالب الحقيقية إلى بعض الوقت ورغبة ملحّة في الوصول إلى الحقيقة. وهذا الأرشيف أمام الجميع، لا يحتاج إلى جهد كبير، حين نطلع عليه من الصعب أن نعثر على شخصيّة أخرى أو حزب آخر من غير النّهضة والائتلاف ومن غير الغنّوشي والمرزوقي وأحيانا بعض الرموز النّهضاويّة، تناولتهم راجمات إعلام أبو ظبي، وحتى الشاهد ونبيل القروي والمشيشي والجملي، الذين طالتهم بعض الشظايا في مناسبات متباعدة، ليس لذواتهم وإنّما لأنّهم تعاملوا مع النّهضة.نعود الآن إلى الكائن البذيء المتنصّل من أبجديّات الإنسانيّة، هذا الذي يتحذلق ويلوي العبارات غمزا في يد الغنّوشي المرهقة بفعلالأقدار، ولعلّ الرجل أثخنته الأمراض ومن يدري لعلّها تثخنه الآن وستثخنه في المستقبل، وندري بل ندري جدّا أنّه في غد الأيّام سيستسلم لسنّة الموت الماضية على كلّ خلق الله، كما سيستسلم غيره كما سيستسلم هذا الكائن المتجرّد من الإنسانيّة الذي تنزّ جنباته بالفحش المغلظ! لكن لحظة!!! لحظة.. يرحل الرجل الثمانيني بعد ماذا.. ويرحل المنجي بعد ماذا؟؟؟ هنا مربط الفرس، وليس الابتلاء ولا المرض ولا الموت الذي كتبه الله علينا ولن نفرّ منه ولو كنّا في بروج مشيّدة.هل يدرك المنجي أنّ هذا الذي ترتعش يده صاحب اليد الطولى في تأسيس فكرة أرهقت بورقيبة وبن علي وبن زايد إذْ لا نتحدّث عن صبيانهم وغلمانهم، هل يدرك المنجي الذي لا ترتعش يده أنّه فشل في الحفاظ على تليفون! وأنّ الرجل الذي ترتعش يده حافظ على ثورة ولاعب الأفاعي ومدّ معها وجزر من أجل إبقاء قطار الانتقال الديمقراطي على سكّته، هل يدرك المنجي الذي لا ترتعش يده أنّه حمل معوله وهدّم جبهة وضع فيها اليسار دم عمره، بينما الذي ترتعش يده بعث حركة قادت المعارضة طوال 30 سنة ورافقت وترافق المشهد بعد الثورة لعقد من الزمن، هل يدرك المنجي الذي لا ترتعش يده أنّه أدخل خنجره في بطن جبهته وأخرج أحشاءها، دفعته إلى ذلك الغيرة من رفيقه حمّة الهمامي، ثمّ هل يدرك أنّ الذي ترتعش يده قدّم انتصار حركته في 2011 هديّة للاستقرار، وقدّم انتصارها في 2019 هديّة أخرى لاستقرار التجربة، وقدّم أسهم حركته في 2014 من أجل نفس الهدف.ترى! هل يعلم الكائن الأحمر المخضّب بالكراهية كلّ ذلك؟ وإلى جانب ذلك هل يدرك أنّ اليد التي ترتعش صافحت في الصين وفي الهند وفي أوروبا وأمريكا، واستقبلتها الأكاديميات وحاضرت وكتبت وألفّت وصافحت العلماء والملوك والرؤساء والأدباء، وأنّ الكائن الأحمر الذي لا ترتعش يده اكتفى بمصافحة الأمين العام المساعد للحزب الحاكم في كوبا فرع لاس توناس! هل يدرك في ما يدرك أنّ اليد المرتعشة تمكّنت من حمل جوائز عالميّة يعجز الكائن الأحمر عن عدّها ناهيك عن لمسها لا نتحدّث عن حملها ونيلها.أفـْــــــــفْفْ.. لقد انسحب الوقت واستهلك هذا الكائن الصانع كلّ المساحة، بينما القرّاء يتذمّرون من الإطالة... لقد شغلنا عن التعرّض إلى خطّة سيّده الذي يرصد المزيد من الأموال ويحشد متاعه في تونس لشنّ هجوم الشتاء على يد الثمانية عقود التي ترتعشششششششششششش!!! ويستعمل في ذلك اليد الخائنة التي لا ترتعش! إش أيّها الصانع الفاشل.. إشْ برشــــا.نعود قريبا إلى الحديث عن الاستعدادات الجارية في أبو ظبي لإطلاق هجوم الشتاء على ثورة سبعطاش ديسمي، ذلك الهجوم الذي تأخّر نتيجة لانشغال أبو لؤلؤة النفطي بانهيار الحماية الشقراء في واشنطن.