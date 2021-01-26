الدعوة الى الإحتجاجات زمن الكورونا جريمة وطن

في مثل هكذا وضع استثنائي وحرج ، في وقت تنذر اللجان الطبية محليا وفي كل العالم بالخطر الذي يتسع سريعا حاملا معه الموت باعداد كبيرة يدعو بعض السياسيين إلى الإحتجاجات مستغلين الركود الاقتصادي وضنك العيش زائد الإحباط النفسي الذي زاده وباء الكورونا ، مستغلين الأحداث والقُصّر والعاطلين والمعطَّلين ذاتيا ومن لم يفهمها صحّ للزجّ بهم في تجمعات تزيد من تازيم الوضع وترفع في معدل الإصابات والعدوى وتربك الوضعين الصحي والامني وتختطف جهود الامنيين لتنهكها وتصرفها عن متاعبها اليومية فضلا عن الخساير المترتّبة ...ساسة مهووسون بالسلطة وآخرون سقطوا من كراسيها لا هَمّ لهم منذ عقد من الزمن الاّ السعي بكل الطرق ومهما كانت الاثمان ان يهيمنوا على المشهد السياسي ويوظفوا الحراك السياسي ويركبوا على كل حادثة ،،، ساسة لا ذمة عندهم ولا ضمير يجيّشون ويدعون إلى خراب الوطن بشعارات تمويهية استغلالية لتعبئة بعض من فئة الشعب القاصرة ليرموا بهم في اتون صراعاتهم الخبيثة ... ساسة ينظّرون من بعيد ويخطبون من بعيد واذا ما اصابت احدهم عدوى فإنّ علاجه في المصحات الخاصة ، اما رعاع الاحتجاجات فلن يجدوا منهم الا صورة للتوظيف فقط !الوضع الإقتصادي نعم متردي ، الحياة اليومية تترنّح ، البطالة مسيطرة ، الخصاصة والاحتياج موجودان ، الاسعار مشطة والمقدرة الشرائية منهارة نعم هذه حقائق وهي عالمية ايضا ، لكن بهذا الوضع وهذه الظروف وبمقدّرات الدولة اليوم هؤلاء ( الزعماء ) المنادين بالاحتجاجات لو امسكوا الحكم هل سياكل المواطن في عهدهم عسلا مصفّى وتصبح الحياة جنّة وتصبح البطالة صفرا مثلا !!؟؟؟هل سيضرب هؤلاء ( الزعماء ) بعصاة سحرية وينقلب الوضع رخاء ؟ كلا ، انهم فقط يريدون الكراسي وسيُطلون كما غيرهم من الشباك ليقولوا للجماهير شكر الله سعيكم ثم ترجع هذه الجماهير الى قواعدها منكسرة اكثر ومحتاجة اكثر وبطّالة اكثر وفقيرة اكثر ...الإحتجاجات برغم انها لن تستقطب الا البعض كالعادة لكنها تبقى خطرا كبيرا وعاملا لمزيد من تفشي الوباء وانتشاره مما سيخلق مزيدا من المعاناة وسيربك الوضع اكثر وسيخلق مشاكل اكثر ، الإحتجاجات في مثل هكذا ظروف دقيقة تحمل الموت في كل لحظة تعتبر جريمة في حق الشعب والوطن .