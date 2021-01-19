   Hezb Latif - ابتهالات  

أردوغان: تركيا باتت في موضع تحديد التوازنات الاقليمية والدولية

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 12:44 قراءة: 0 د, 21 ث
الأناضول - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده باتت في المرحلة الراهنة في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في المؤتمرات العامة السابعة لفروع حزب العدالة والتنمية في 5 ولايات.


وأوضح أردوغان أن حكومته ستمضي قدما في طريقها وستركز على عملها وتحقيق أهدافها.

وأضاف قائلا: "نحن بصدد إعلان الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والقضائية على الرأي العام".

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