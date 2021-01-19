أسعار النفط تشهد صعودا بدعم زيادة الطلب على الخام

الأناضول -

صعدت أسعار النفط في تعاملات صباح الثلاثاء، بدعم ارتفاع الطلب على الخام في السوق الصينية، أكبر مستورد للخام في العالم وثاني أكبر مستهلك له.والإثنين، أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع طلب مصافي التكرير في الصين على الخام في 2020 مقارنة مع 2019 بنسبة 3 بالمئة لتسجل مستوى تاريخيا جديدا، دون تقديم أرقام حجم الطلب الإجمالي.وكان اقتصاد الصين نما بنسبة 2.3 بالمئة خلال 2020، على الرغم من التبعات السلبية لجائحة كورونا، ليكون الاقتصاد العالمي الوحيد الذي لم يسجل انكماشا خلال العام الماضي.وعند الساعة (08:05 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.07 بالمئة أو 58 سنتا إلى 55.31 دولارا للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.32 بالمئة أو 17 سنتا إلى 52.59 دولارا للبرميل.لكن أسعار خام برنت، ما تزال أقل بمقدار دولارين اثنين من ذروة 11 شهرا المسجلة منتصف الأسبوع الماضي، البالغة 57.2 دولارا للبرميل.إلا أن استمرار التخوفات من بطء تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات فيروس كورونا، يضغط على نمو أكبر في أسعار الخام عالميا.ومن المتوقع أن تتلقى الأسعار دعما اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، مع تنفيذ السعودية خفضا طوعيا على إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا، يستمر حتى نهاية الربع الأول الجاري.