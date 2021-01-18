الألعاب الأولمبية: رئيس وزراء اليابان يصر على استمرار الاستعدادات رغم المعارضة الشعبية الكبيرة

فرانس 24 -

"ضوء في نهاية النفق"

تعهد رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا الاثنين بالمضي قدما في الاستعداد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة في عاصمة بلاده الصيف المقبل رغم المعارضة الشعبية المتزايدة لاستضافة الحدث الرياضي الكبير في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في البلاد.وقال سوغا في كلمته في افتتاح دورة برلمانية جديدة: "سنمضي قدما وبكل عزم وإصرار في الاستعداد وتطبيق إجراءات للحماية من العدوى واستضافة حدث من أجل جلب الأمل والتشجيع للعالم".وقد كشفت استطلاعات للرأي عن أن أكثر من 80 في المئة من اليابانيين يؤيدون تأجيل الدورة الأولمبية مرة أخرى أو إلغائها.وفي الأسبوع الماضي قال عضو في الحكومة اليابانية لرويترز إن الدورة الأولمبية ربما لا تمضي قدما كما هو مخطط لها في ظل استمرار تفشي العدوى حول العالم. لكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت في وقت سابق إن الدورة ستكون بمثابة "ضوء في نهاية النفق" في هذه الأزمة.وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي لكنها تأجلت إلى 2021 في مارس آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية مع استمرار تفشي الفيروس الذي نشر الرعب حول العالم.فرانس24 / رويترز