سماسرة الوطنية ولصوص الوطن

سياسيو الوطن داخلون الربح خارجون من الخسارة ، ليس لهم في الوطن الا المزايدات و التنبير و فصاحة الوقاحة ،،، اسالوهم من قدّم منهم جريحا للوطن او شهيدا !؟ اسالوهم من له ابناء في جبهة من جبهات الشرف العسكري او الامني في الوطن ؟؟اسالوهم هل منهم من دفع مليما زيادة للوطن ؟؟ اسالوا هذه القامات المنتصبة و الذاوات المنتفخة في دكاكين السفاهة الاعلامية ماذا يعرفون في الوطن و في جغرافية الوطن و في اهل الوطن ؟ إسالوهم عن الوطنية ، لا إسالوهم ابسط سؤال في مقرر التربية الوطنية الابتدائي فهل سيستطيعون الإجابة ؟ هم خونة ضمائرهم و سماسرة بورصة الانتخابات ولصوص الوطنية تبّا لهم و لما يقترفون ، تبّا لهم لأنهم لا يستحون...مع هؤلاء ينقلب الفعل السياسي الى نكاية بعض شاغلي او بالأصح مغتصبي المشهد السياسي بالبعض الآخر ، وساقطي الإنتخابات بمن افرزهم الصندوق، هنا تسقط السياسة و تحضر عقلية التخلف والاخطر انه ينتج عن ذلك اللعب بمصالح البلاد و العباد ،،،غاب منطق السياسة وحضر منطق البلطجة و الانتهازية فضاعت الرعية ... غاب قانون الديمقراطية وأُحضِر منطق البلطجة وتوتير الأمن وتحريك القُصّر لتخريب الوطن والإعتداء على الملك العمومي والخاص وإنهاك البُنية الأمنية باختطاف مجهوداتها عن ما هو أهم واخطر ، ليصطاد فسَدة السياسة في الماء العكر بَغيا من انفسهم الحاقدة والمتعطشة للحكم باي ثمن وتخيلا فاسدا بأنّ هذا سيصبّ ناتجه في ما يحيكون ويدبرون بليل ...على الحكومة إن كانت صادقة مع الوطن ان تضرب بيد من حديد على ايدي لصوص الليل وتعرّي اباطرتهم ثم تطبق عليهم القانون بكل جرأة .