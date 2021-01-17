كرة يد.. الجزائر تخسر أمام آيسلندا في مونديال مصر 2021 بنتيجة 24 ـ 39

سقط المنتخب الجزائري أمام نظيره الآيسلندي بنتيجة 39 ـ 24، السبت، ضمن المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم لكرة اليد.وتسيد منتخب آيسلندا المباراة منذ بدايتها منهيًا الشوط الأول بنتيجة 22 ـ 10، ثم تابع تفوقه في الثاني موسعًا الفارق إلى 15 هدفا مع نهاية اللقاء.وكان منتخب "الخضر" قد تفوق في الجولة الأولى على جاره المغربي بنتيجة 24 ـ 23، قبل أن يتوقف رصيده عند نقطتين بعد خسارته أمام آيسلندا التي حصدت أول نقطتين لها في البطولة.ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة السادسة بأربع نقاط حصدها من فوزين مُتتاليين حققهما على حساب المغرب وآيسلندا، ليضمن بالتالي بطاقة العبور إلى الدور التالي.وتستضيف مصر النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة ‏32 منتخبًا، في نظام يطبق لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث كان يشارك فيها 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.