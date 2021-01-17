مقتل 7 أشخاص إثر تحطم مروحية عسكرية جنوبي الفلبين

الأناضول -

لقي 7 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية الفلبينية جنوبي البلاد، أمس السبت، بحسب إعلام محلي.ونقلت صحيفة "ديلي تريبيون" المحلية عن رودولفو كورديرو، المتحدث الإقليمي باسم الجيش قوله إن المروحية كانت تحمل إمدادات لقوات تقاتل المتمردين الشيوعيين قبل أن تسقط في منطقة جبلية بولاية بوكيدنون بسبب عطل في المحرك غالبا.وأضاف أن الحادث تسبب بمصرع 7 أشخاص على كانوا متن المروحية.ويشار أن المتمردين الشيوعيين أعلنوا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في أغسطس / آب 2016، بعد أن أطلقت السلطات سراح بعض معتقليهم للمشاركة في محادثات السلام عقب استئنافها مع الحكومة.وخلال محادثات السلام التي جرت بين الطرفين في العاصمة النرويجية أوسلو، في الشهر نفسه، اتفقا على وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى.وبدأت المرحلة الثانية من مباحثات السلام رسميا في أوسلو في أكتوبر / تشرين الأول 2016، قبل أن يواصل الطرفان محادثاتهم في العاصمة الإيطالية روما، في يناير / كانون الثاني 2017.وفي الأول من فبراير / شباط 2017، اتهم المتمردون الشيوعيون الحكومة بالفشل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وانتهاك المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، معلنين إنهاء وقف إطلاق النار بعد بدئه بستة شهور.وفي وقت لاحق ، قتل جيش الشعب الجديد التابع للمتمردين أربعة جنود وخطف جنديين في هجومين مسلحين منفصلين.إثر ذلك ، أعلن الرئيس رودريغو دوتيرتي أنه أنهى وقف إطلاق النار مع المتمردين وعلق محادثات السلام، مضيفًا أن قادة المتمردين الذين تم إطلاق سراحهم بسبب عملية السلام سيتم اعتقالهم مرة أخرى.