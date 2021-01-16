حياة بن يادم
رغم إستقالته من الحياة السياسية بعد سقوط حكومة الفخفاخ، و الذي كان العقل المدبر لها. فإنه نجم البلاتوهات التلفزية. و فاق حضوره، حضور الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي،غازي الشواشي، أتحدث عن محمد عبو أحد مؤسسي الحزب المذكور.
في ظهوره الأخير لامس القاع، حيث دعا ضمنيا إلى التغيير باعتماد أساليب غير معهودة و تتناقض مع ما كان يطرحه سابقا، و هو الإحتكام للصناديق. و إرسال إشارات مبطنة إلى العنف. حيث صرح " اذا القضاء ما تدخّلش لمحاسبة عصابة النهضة بش يجي نهار الناس تهجم على مقرّاتها وتعتدي عليها". و قام بمحاكمة إعلامية لحزب حركة النهضة، و الحال و أنه كان وزير مقاومة الفساد، و إن كان يملك أدلة فما عليه سوى التوجه للقضاء.
من حق عبو الاختلاف مع النهضة و نقدها. لكن ليس من حقه اصدار الاحكام دون الاحتكام للقضاء. و ليس من حقه الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي، الذي بقي الشمعة المضيئة من ثورة الحرية و الكرامة، التي أطلقها الشعب التونسي العظيم، و التي دفع ثمنها شباب من عمق المناطق المهمشة، لإشباع غروره و الوصول الى السلطة من خارج الصناديق.
ما يطرحه جريح حكومة الفخفاخ، على رئيس الجمهورية، هو عدم الاحتكام للمؤسسات و من بينها المؤسسة القضائية و التشريع لمنطق الغاب و تهديم مؤسسات الدولة. و الرئيس أذكى من أن يستجيب لصوت المراهقين السياسيين.
خسارة كبيرة، كنا نظن أن عبو أرفع بكثير من مستوى التحريض لكن يتضح و أنه شخصية متورمة بالنرجسية، مما يجعل سعة صدره تضيق بالاحتكام للمؤسسات، و كأن حال لسانه يهذي بصوت الحمق و النقمة "ثم أنا و من بعدي الطوفان".
في المقابل شهد شاهد من أهلها، حيث صرح الأمين العام لحزب التيار، بصوت العقل و الحكمة "ما يطرحه مؤسس التيار محمد عبو بخصوص التغيير غير مقبول لأن فيه وسائل غير دستورية مشيرا بان التغيير يجب ان يكون عقلانيا".
التيار بين صوت العقل و الحكمة.. و بين هذيان الحمق و النقمة ..
رغم إستقالته من الحياة السياسية بعد سقوط حكومة الفخفاخ، و الذي كان العقل المدبر لها. فإنه نجم البلاتوهات التلفزية. و فاق حضوره، حضور الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي،غازي الشواشي، أتحدث عن محمد عبو أحد مؤسسي الحزب المذكور.
في ظهوره الأخير لامس القاع، حيث دعا ضمنيا إلى التغيير باعتماد أساليب غير معهودة و تتناقض مع ما كان يطرحه سابقا، و هو الإحتكام للصناديق. و إرسال إشارات مبطنة إلى العنف. حيث صرح " اذا القضاء ما تدخّلش لمحاسبة عصابة النهضة بش يجي نهار الناس تهجم على مقرّاتها وتعتدي عليها". و قام بمحاكمة إعلامية لحزب حركة النهضة، و الحال و أنه كان وزير مقاومة الفساد، و إن كان يملك أدلة فما عليه سوى التوجه للقضاء.
من حق عبو الاختلاف مع النهضة و نقدها. لكن ليس من حقه اصدار الاحكام دون الاحتكام للقضاء. و ليس من حقه الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي، الذي بقي الشمعة المضيئة من ثورة الحرية و الكرامة، التي أطلقها الشعب التونسي العظيم، و التي دفع ثمنها شباب من عمق المناطق المهمشة، لإشباع غروره و الوصول الى السلطة من خارج الصناديق.
ما يطرحه جريح حكومة الفخفاخ، على رئيس الجمهورية، هو عدم الاحتكام للمؤسسات و من بينها المؤسسة القضائية و التشريع لمنطق الغاب و تهديم مؤسسات الدولة. و الرئيس أذكى من أن يستجيب لصوت المراهقين السياسيين.
خسارة كبيرة، كنا نظن أن عبو أرفع بكثير من مستوى التحريض لكن يتضح و أنه شخصية متورمة بالنرجسية، مما يجعل سعة صدره تضيق بالاحتكام للمؤسسات، و كأن حال لسانه يهذي بصوت الحمق و النقمة "ثم أنا و من بعدي الطوفان".
في المقابل شهد شاهد من أهلها، حيث صرح الأمين العام لحزب التيار، بصوت العقل و الحكمة "ما يطرحه مؤسس التيار محمد عبو بخصوص التغيير غير مقبول لأن فيه وسائل غير دستورية مشيرا بان التغيير يجب ان يكون عقلانيا".
التيار بين صوت العقل و الحكمة.. و بين هذيان الحمق و النقمة ..
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 218793