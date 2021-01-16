رغم إستقالته من الحياة السياسية بعد سقوط حكومة الفخفاخ، و الذي كان العقل المدبر لها. فإنه نجم البلاتوهات التلفزية. و فاق حضوره، حضور الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي،غازي الشواشي، أتحدث عن محمد عبو أحد مؤسسي الحزب المذكور.في ظهوره الأخير لامس القاع، حيث دعا ضمنيا إلى التغيير باعتماد أساليب غير معهودة و تتناقض مع ما كان يطرحه سابقا، و هو الإحتكام للصناديق. و إرسال إشارات مبطنة إلى العنف. حيث صرح " اذا القضاء ما تدخّلش لمحاسبة عصابة النهضة بش يجي نهار الناس تهجم على مقرّاتها وتعتدي عليها". و قام بمحاكمة إعلامية لحزب حركة النهضة، و الحال و أنه كان وزير مقاومة الفساد، و إن كان يملك أدلة فما عليه سوى التوجه للقضاء.من حق عبو الاختلاف مع النهضة و نقدها. لكن ليس من حقه اصدار الاحكام دون الاحتكام للقضاء. و ليس من حقه الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي، الذي بقي الشمعة المضيئة من ثورة الحرية و الكرامة، التي أطلقها الشعب التونسي العظيم، و التي دفع ثمنها شباب من عمق المناطق المهمشة، لإشباع غروره و الوصول الى السلطة من خارج الصناديق.ما يطرحه جريح حكومة الفخفاخ، على رئيس الجمهورية، هو عدم الاحتكام للمؤسسات و من بينها المؤسسة القضائية و التشريع لمنطق الغاب و تهديم مؤسسات الدولة. و الرئيس أذكى من أن يستجيب لصوت المراهقين السياسيين.خسارة كبيرة، كنا نظن أن عبو أرفع بكثير من مستوى التحريض لكن يتضح و أنه شخصية متورمة بالنرجسية، مما يجعل سعة صدره تضيق بالاحتكام للمؤسسات، و كأن حال لسانه يهذي بصوت الحمق و النقمة "ثم أنا و من بعدي الطوفان".في المقابل شهد شاهد من أهلها، حيث صرح الأمين العام لحزب التيار، بصوت العقل و الحكمة "ما يطرحه مؤسس التيار محمد عبو بخصوص التغيير غير مقبول لأن فيه وسائل غير دستورية مشيرا بان التغيير يجب ان يكون عقلانيا".التيار بين صوت العقل و الحكمة.. و بين هذيان الحمق و النقمة ..