"بن يدر" يقود موناكو لفوز ثمين على مونبلييه

عاد موناكو إلى قواعده بثلاث نقاط ثمينة إثر تغلبه مونبلييه بثلاثة أهداف لهدفين، الجمعة، في افتتاح الجولة 20 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.تقدم موناكو أولا بهدف عند الدقيقة 24 للمهاجم كيفن فولاند، أتبعه زميله وسام بن يدر بهدف ثان في الدقيقة 35 برأسية مميزة.وأسفرت أفضلية فريق الإمارة عن تسجيل هدف ثالث حمل توقيع المتألق بن يدر الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند الدقيقة 61.واستغل مونبلييه حالة من التراخي أصابت لاعبي موناكو، ليتمكن الفريق المضيف من احراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 64 و69، عن طريق كل من جوريس شوتارد وتيجي سافانير.ووصل موناكو بهذا الانتصار إلى النقطة 36 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 28 نقطة وضعته في المركز الثامن.