شكرا سليانة .. تونس بعد الثورة خير بياسر..

شهادة تأتينا اليوم من ربوع سليانة المنسية لتعطينا درسا في التحضر أبطاله المواطن العادي و الأمني و المسؤول. حيث أن راعي الأغنام الذي تعرض للإهانة من طرف عون أمن على خلفية مرور أغنامه من أمام مقر الولاية يقع ردّ الاعتبار إليه.الإشكال ليس في حدوث الخطأ لأننا كلنا مواطنين و أمنيين معرضين لذلك لكن معالجة الخطأ أهم من الخطأ.استدعاء راعي الأغنام من طرف الوالي و تقديم اعتذار رسمي له، و نقابيين أمنيين يطلبون من زميلهم في سابقة لم نشهدها من قبل الاعتراف بالخطأ و تقديم الاعتذار، دليل على أننا في الطريق الصحيح.شكرا سليانة، شكرا سيدي الوالي، شكرا إتحاد الفلاحة، شكرا للأمنيين الشرفاء، شكرا لراعي الأغنام... و شكرا للأغنام التي مرت أمام مقر الولاية التي لولاها لما شهدنا هذا الموقف الرائع.. و تونس بعد الثورة خير بياسر..