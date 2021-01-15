شكرا سليانة .. تونس بعد الثورة خير بياسر..

حياة بن يادم
شهادة تأتينا اليوم من ربوع سليانة المنسية لتعطينا درسا في التحضر أبطاله المواطن العادي و الأمني و المسؤول. حيث أن راعي الأغنام الذي تعرض للإهانة من طرف عون أمن على خلفية مرور أغنامه من أمام مقر الولاية يقع ردّ الاعتبار إليه.
الإشكال ليس في حدوث الخطأ لأننا كلنا مواطنين و أمنيين معرضين لذلك لكن معالجة الخطأ أهم من الخطأ.
استدعاء راعي الأغنام من طرف الوالي و تقديم اعتذار رسمي له، و نقابيين أمنيين يطلبون من زميلهم في سابقة لم نشهدها من قبل الاعتراف بالخطأ و تقديم الاعتذار، دليل على أننا في الطريق الصحيح.
شكرا سليانة، شكرا سيدي الوالي، شكرا إتحاد الفلاحة، شكرا للأمنيين الشرفاء، شكرا لراعي الأغنام... و شكرا للأغنام التي مرت أمام مقر الولاية التي لولاها لما شهدنا هذا الموقف الرائع.. و تونس بعد الثورة خير بياسر..
شهادة تأتينا اليوم من ربوع سليانة المنسية لتعطينا درسا في التحضر أبطاله المواطن العادي و الأمني و المسؤول. حيث أن راعي الأغنام الذي تعرض للإهانة من طرف عون أمن على خلفية مرور أغنامه من أمام مقر الولاية يقع ردّ الاعتبار إليه.
الإشكال ليس في حدوث الخطأ لأننا كلنا مواطنين و أمنيين معرضين لذلك لكن معالجة الخطأ أهم من الخطأ.
استدعاء راعي الأغنام من طرف الوالي و تقديم اعتذار رسمي له، و نقابيين أمنيين يطلبون من زميلهم في سابقة لم نشهدها من قبل الاعتراف بالخطأ و تقديم الاعتذار، دليل على أننا في الطريق الصحيح.
شكرا سليانة، شكرا سيدي الوالي، شكرا إتحاد الفلاحة، شكرا للأمنيين الشرفاء، شكرا لراعي الأغنام... و شكرا للأغنام التي مرت أمام مقر الولاية التي لولاها لما شهدنا هذا الموقف الرائع.. و تونس بعد الثورة خير بياسر..
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