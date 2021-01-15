روسيا تبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية "السماء المفتوحة"

الأناضول -



على خلفية انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاقية في 2020

أعلنت الخارجية الروسية، الجمعة، بدء إجراءات الانسحاب من اتفاقية "السماء المفتوحة"، على خلفية انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب منها عام 2020.​​​​​​​وروسيا والولايات المتحدة من بين 34 دولة موقعة على اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة.وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء "بذرائع واهية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.وأكدت أن "انسحاب واشنطن نسف توازن مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية المبرمة عام 1992، وألحق ضررا كبيرا بفعاليتها، وقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة".وأضافت الوزارة أن "الجانب الروسي طرح مقترحات جوهرية تتماشى مع البنود الأساسية للاتفاقية بهدف إنقاذها من الانهيار في الظروف الجديدة، إلا أنها للأسف لم تحظ بدعم حلفاء الولايات المتحدة".وأشارت أنه "في ظل عدم إزالة العوائق التي تحول دون استمرار الاتفاقية في الظروف الجديدة، تم تفويض وزارة الخارجية بالإعلان عن بدء الإجراءات الداخلية في سبيل انسحاب روسيا من اتفاقية السماء المفتوحة، ولدى استكمالها سيتم إبلاغ الجهات المختصة بذلك".وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، انسحابها رسميا من اتفاقية السماء المفتوحة، بعد 6 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام بلاده الانسحاب من الاتفاقية، متهما روسيا بعدم الالتزام ببنودها.